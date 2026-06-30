Mario Stanić: Nisam siguran hoće li igrati Budimir, Musa, Krama ili Matanović. I to je fantastično

Mario Stanić (54), nekadašnji hrvatski reprezentativac koji je dio karijere proveo u Benfici, jako je optimističan uoči susreta Hrvatske i Portugala u nokaut fati Svjetskog prvenstva.

"Ono što je meni fantastično jest da nisam siguran hoće li igrati Budimir, Musa, Krama ili Matanović, ali je odlično to što je svaki od njih, kada je dobio priliku, dao svoj maksimalan doprinos. Svi su oni vrlo slični napadači i danas su razlike među njima vrlo male i odlučuju nijanse.

Možemo reći da je Hrvatska u napadu profilno dosta sužena. Definitivno nemamo napadača koji je u stanju pobjeći obrani ili koji je tehnički toliko drukčiji od ostalih", rekao je Stanić za Sportklub i dodao:

"Naravno da Dalić zato kalkulira, ali upravo je to ljepota nogometa. Musa uđe i zabije pogodak. Budimir uđe i zabije pogodak. Matanović odrađuje ogroman posao, fantastično radi presing, otvara prostor i razdvaja protivničke linije. Njegovo je da to koristi. Ja tu apsolutno ne želim davati nikakve sugestije. Apsolutno nikakve. Bilo bi suludo s moje strane."

Igrao je u Portugalu, što može reći o njima?

"Oni su jako slični nama. Vole se igrati, vole držati loptu u nogama, vole posjed i vole kombinirati. Mislim da su čak i mentalno poprilično slični nama.

To je reprezentacija i nogometna kultura koja nam je možda najsličnija. Imaju dozu bezobrazluka, imaju fiziku. Možda su nekada bili i profesionalniji, ali naša je generacija također krenula u smjeru veće odgovornosti i profesionalizma. Po meni, Hrvatska i Portugal vrlo su slične reprezentacije, kako po nogometnoj kulturi tako i po shvaćanju kako nogomet treba izgledati. Vjerujem da će obje reprezentacije u određenim fazama utakmice svjesno prepustiti loptu protivniku. Jer danas je nogomet došao do toga da si najopasniji upravo u trenutku kada se protivnička momčad otvori."