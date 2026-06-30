Zvijezda BiH promijenila dres, a sada mu Amerikanci prijete: 'Želim da požali zbog te odluke'

Reprezentacija SAD-a priprema se za ključni ogled osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, koji je na rasporedu u srijedu u Santa Clari. Za američkog braniča Sergiña Desta ovaj susret nosi posebnu notu jer će se na terenu suočiti sa suigračem iz nizozemskog PSV Eindhovena, Esmirom Bajraktarevićem.

Obojica nogometaša našla su se pred teškom odlukom o odabiru reprezentacije. Dest, rođen u Nizozemskoj u obitelji nizozemske majke i surinamsko-američkog oca, 2019. godine odlučio je braniti boje SAD-a. S druge strane, Bajraktarević, rodom iz Wisconsina, nakon nastupa za mlađe selekcije SAD-a, odlučio je predstavljati domovinu svojih roditelja, bosanskohercegovačkih izbjeglica, na ovom Svjetskom prvenstvu.

Dest priznaje kako nije razgovarao sa svojim klupskim suigračem uoči utakmice. "On je dobar, tehnički potkovan igrač. I on je morao birati između SAD-a i Bosne. Izabrao je drugu stranu, ali nadam se da će nakon srijede zažaliti zbog te odluke", izjavio je Dest.

Američki reprezentativci vratili su se punom treningu u nedjelju, nakon poraza od Turske rezultatom 3:2 u posljednjem kolu skupine D. Dest, jedan od 13 igrača iz trenutnog sastava koji su bili dio momčadi i na SP-u 2022. godine, vjeruje da je ova ekipa napredovala. "Mislim da smo sada drugačija momčad. U posljednjih nekoliko godina smo puno napredovali, što smo pokazali u prvim utakmicama. Svi smo malo stariji, imamo više iskustva, bolju kemiju i bolje smo mentalno pripremljeni", dodao je Dest.

Napadač Folarin Balogun, koji je na ovom prvenstvu postigao dva pogotka, istaknuo je važnost psihološkog odmora koji su igrači dobili nakon subotnjeg slobodnog dana. "To je prilika da promijenimo fokus i usredotočimo se na utakmicu u srijedu", rekao je Balogun, dodajući kako se uspješno nosi s pritiskom velikih utakmica: "To je još jedna utakmica, važna utakmica, ali to je nešto u čemu osobno uživam."