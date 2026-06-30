Joško nije imao problem s posjedom, već s pozicioniranjem u defenzivnom dijelu

Nitko to ne skriva, nitko o tomu ne laže i nitko se ne pravi lud. Svi vide i svi shvaćaju da trenutačno najskuplji igrač hrvatske nogometne reprezentacije (70 milijuna eura prema Transfermarktu) Joško Gvardiol ne igra dobro na Svjetskom prvenstvu. Ni protiv Engleske na poziciji lijevog stopera ni protiv Paname na poziciji lijevog beka, Joško nije pokazao ni približno onu razinu nogometa za koju znamo da je sposoban.

Joškova kvaliteta je neupitna

Da odmah na početku damo do znanja, poanta ovog teksta nije na bilo koji način "pokopati" ili "obezvrijediti" Joška, njegove kvalitete ili njegov rad. Godine i godine vrlo kvalitetnih izvedbi dokaz su o kakvom je igraču riječ, a praćenje njegova razvoja nam govori o kakvom je radniku te dobroj osobi riječ. To uopće nije upitno. Joško je i dalje bez ikakve sumnje jedan od najkvalitetnijih polivalentnih braniča u cijelome nogometnom svijetu.

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Međutim, to ne znači da ne možemo raspravljati o njegovoj formi, koja u ovom trenutku nije na razini. Mnogi bi to na prvu povezali s ozljedom noge, koju je slomio u siječnju u dresu Manchester Cityja, no Joško je nakon povratka već imao izvedbe u dresu Cityja pri kraju sezone koje su bile na vrhunskoj razini. Ni on sam ne smatra da je ozljeda alibi.

– Drago mi je što sam uopće ovdje, na svojemu drugom Svjetskom prvenstvu, ali naravno da to nije alibi za moju lošu igru. Kako proživljavam kritike? Da budem iskren, ne čitam puno toga i ne zamaram se time, jer fokus nam treba biti na zajedništvu i na onome što radimo na terenu. Naravno, kad prođeš kroz tu mix-zonu i kad te zaustavi sedam-osam novinara, vjerujem da su ponosni i da im je drago što mogu izaći pred mene i pitati me takva pitanja. Naravno, onda se moraš suočiti s tim. Nisam osoba koja bi bježala od ičega – odmah nakon utakmice kazao sam im da to nije bila moja najbolja partija. Mlad sam, naučit ću, ima vremena i to je to – rekao je Gvardiol na jednoj od konferencija za medije u Alexandriji.

A kad smo već kod konferencija za medije, upravo na ovu temu vrijedi istaknuti ono što je rekao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

– Razgovarao sam s njim i svjestan je svega toga. Najbolje je što je sam svjestan svega, da nije baš lako vratiti se u formu ni u stanje u kojem je bio prije. Ipak su ovo puno jače i zahtjevnije utakmice od prijateljskih utakmica, ovo su utakmice koje nose ulog. Tako da ćemo još vidjeti što će biti. Bio bih najsretniji da je u punoj formi. On nam nedostaje. I sigurno je to hendikep u tom dijelu, ali s nama je, radi i trenira. Ne želim ga ni na koji način obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ne želim ga, ako to nije sto posto, izlagati još većem riziku – rekao je prilično direktno i bez rukavica izbornik vatrenih.

Vjerujemo u njega

Gvardiol na ovom turniru nije imao toliko problema u samom posjedu. Tu je, posebice kao branič, oduvijek bio na elitnoj razini te svakoj momčadi za koju igra daje dimenziju više. Problemi kod Joška u utakmicama protiv Engleske i Paname nastali su u pozicioniranju. Dok je u utakmici protiv Engleske imao jako puno problema sa zatvaranjem ofenzivnih poludesnih koridora Engleza te u koordinaciji s Lukom Vuškovićem, protiv Paname je kod njega kao lijevog beka sve "curilo s naše lijeve", a panamske desne ofenzivne strane, posebice u prvom poluvremenu u kojem nam je Panama stvorila tri opasne situacije na "identičnu foru" – a Gvardiol je svaki put tu bio u pozicijskom kašnjenju. Zbog toga je na poziciji lijevog beka protiv Gane prednost dobio Ivan Perišić, prisilni lijevi bek.

Kao što je i izbornik sam rekao, Hrvatskoj treba pravi Joško Gvardiol. Posve vjerujemo da će se taj pravi Joško Gvardiol vratiti, a kad se vrati, vatreni imaju potencijal biti za još koju razinu bolji kao momčad. Ako bez pravog Joška možemo proći skupinu, što tek Hrvatska može s pravim Joškom, u punoj formi i s maksimalnim sposobnostima?