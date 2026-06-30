Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Cody Gakpo

Najpotresniji trenutak na SP-u: Zvijezda zabila gol pa se slomila, napadač plakao zbog gubitka sina

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
30.06.2026.
u 07:05

Nizozemski napadač Cody Gakpo proživio je emocionalni slom nakon što je postigao pogodak protiv Maroka u utakmici osmine finala, samo nekoliko dana nakon što su on i njegova partnerica Noa van der Bij izgubili dijete

Svjetsko prvenstvo u Meksiku donijelo je jednu od najpotresnijih scena u povijesti nogometa. Nizozemski napadač Cody Gakpo proživio je emocionalni slom nakon što je postigao pogodak protiv Maroka u utakmici osmine finala, samo nekoliko dana nakon što su on i njegova partnerica Noa van der Bij izgubili dijete.

Gakpo je doveo Nizozemsku u vodstvo nakon sjajne asistencije Crysencija Summervillea. No, umjesto euforičnog slavlja, uslijedile su scene koje su rasplakale navijače diljem svijeta. Vidno shrvani 27-godišnji nogometaš pao je na koljena, prekrio lice rukama i zaplakao, nakon čega su ga suigrači odmah okružili i pokušali utješiti u ovim nezamislivo teškim trenucima.

Tragedija koja je zadesila obitelj Gakpo objavljena je javno u subotu, kada je njegova partnerica Noa na Instagramu podijelila srceparajuću vijest. "Slomljena srca dijelimo vijest da je naš dječak preminuo tijekom trudnoće", napisala je Noa, koja s Gakpom već ima sina Samuela.

Nizozemski nogometni savez (KNVB) izrazio je punu podršku svojem igraču, potvrdivši da je Gakpo, u dogovoru s obitelji, donio odluku da ostane s momčadi na prvenstvu. "Cody je odlučio ostati s grupom. Poštujemo njihovu privatnost i nećemo davati daljnje komentare o ovoj situaciji", stoji u službenom priopćenju.

Ipak, sportska sudbina nije imala milosti. Nakon Gakpova pogotka, Maroko je uspio izjednačiti u sudačkoj nadoknadi pogotkom Isse Diopa, čime je utakmica otišla u dramatično raspucavanje jedanaesteraca. Nizozemska je na kraju doživjela bolan poraz nakon što su Justin Kluivert, Quinten Timber i Crysencio Summerville promašili svoje udarce s bijele točke. U ključnom trenutku Ismael Saibari bio je precizan za Maroko i poslao svoju momčad u osminu finala.

FOTO Mnogi će se šokirati kad doznaju visine naših vatrenih! Od 172 do gotovo 200 cm
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
1/18
Ključne riječi
SP 2026. Nizozemska Cody Gakpo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!