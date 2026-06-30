Najpotresniji trenutak na SP-u: Zvijezda zabila gol pa se slomila, napadač plakao zbog gubitka sina

Svjetsko prvenstvo u Meksiku donijelo je jednu od najpotresnijih scena u povijesti nogometa. Nizozemski napadač Cody Gakpo proživio je emocionalni slom nakon što je postigao pogodak protiv Maroka u utakmici osmine finala, samo nekoliko dana nakon što su on i njegova partnerica Noa van der Bij izgubili dijete.

Gakpo je doveo Nizozemsku u vodstvo nakon sjajne asistencije Crysencija Summervillea. No, umjesto euforičnog slavlja, uslijedile su scene koje su rasplakale navijače diljem svijeta. Vidno shrvani 27-godišnji nogometaš pao je na koljena, prekrio lice rukama i zaplakao, nakon čega su ga suigrači odmah okružili i pokušali utješiti u ovim nezamislivo teškim trenucima.

Tragedija koja je zadesila obitelj Gakpo objavljena je javno u subotu, kada je njegova partnerica Noa na Instagramu podijelila srceparajuću vijest. "Slomljena srca dijelimo vijest da je naš dječak preminuo tijekom trudnoće", napisala je Noa, koja s Gakpom već ima sina Samuela.

Nizozemski nogometni savez (KNVB) izrazio je punu podršku svojem igraču, potvrdivši da je Gakpo, u dogovoru s obitelji, donio odluku da ostane s momčadi na prvenstvu. "Cody je odlučio ostati s grupom. Poštujemo njihovu privatnost i nećemo davati daljnje komentare o ovoj situaciji", stoji u službenom priopćenju.

Decidió quedarse con sus compañeros.



Perdió a su bebé y su mujer entendió que se quedara jugando el Mundial.



Ha marcado el gol que puede eliminar a Marruecos.



Está rompiendo a llorar.



DON CODY GAKPO #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cmTvUUd4ef — Jonay Amaro (@AmaroJonay) June 30, 2026

Ipak, sportska sudbina nije imala milosti. Nakon Gakpova pogotka, Maroko je uspio izjednačiti u sudačkoj nadoknadi pogotkom Isse Diopa, čime je utakmica otišla u dramatično raspucavanje jedanaesteraca. Nizozemska je na kraju doživjela bolan poraz nakon što su Justin Kluivert, Quinten Timber i Crysencio Summerville promašili svoje udarce s bijele točke. U ključnom trenutku Ismael Saibari bio je precizan za Maroko i poslao svoju momčad u osminu finala.