Portugalci u panici prije Hrvatske: 'Izbornik je pogriješio s procjenom, čeka nas pakao'

Portugal je zahvaljujući herojskoj obrani i sjajnim intervencijama vratara Dioga Coste, uz važan skok Rúbena Diasa u završnici, uspio preživjeti duel s Kolumbijom. Ipak, taj rezultat nije donio željenu prvu poziciju, a novinar portala A Bola, João Pimpim, smatra da je izbornik Roberto Martínez pogriješio u analizi težine puta. "Martínez je možda krivo procijenio situaciju: drugo mjesto bi nam moglo biti pakao", stoji u naslovu njegove analize.

Prije susreta s Kolumbijom Martínez je izjavljivao kako za Portugal nije ključno hoće li završiti kao prvi ili drugi u skupini. No, stvarnost na terenu i logistički zahtjevi turnira govore suprotno. "Prije utakmice s 'Cafeterosima', Roberto Martínez pokušao je ublažiti situaciju, tvrdeći da je potpuno svejedno hoćemo li biti prvi ili drugi. Pa, mister, matematika i geografija demantiraju tu tezu", piše A Bola. Da su osvojili prvo mjesto, Portugal bi izbjegao "europsku autocestu" i vjerojatno imao lakši put do polufinala, odnosno izbjegao bi trenutni sukob s najjačim europskim reprezentacijama u ranoj fazi.

Također, problemi za Cristiana Ronaldo i društvo su i logističke naravi jer drugo mjesto u skupini za Portugal znači svojevrsnu "maratonsku turneju". Dok bi put prvoplasirane momčadi obuhvaćao oko 8.130 kilometara leta, Portugalce sada čeka putovanje od nevjerojatnih 12.600 kilometara. Put kreće 3. srpnja u Torontu, gdje ih u osmini finala čeka uvijek neugodna Hrvatska prevođena kapetanom Lukom Modrićem. Ako prođu tu prepreku, momčad čekaju Arlington, Inglewood i Los Angeles, što predstavlja ogroman fizički napor za igrače.

Unatoč teškom ždrijebu koji, ako Portugalci prođu Hrvatsku, uključuje reprezentacije poput Francuske, Njemačke, Španjolske i Nizozemske, autor teksta vidi tračak optimizma. Naime, autor zaključuje kako se Portugal puno bolje snalazi protiv strukturiranih europskih momčadi, gdje se utakmice odlučuju taktičkom disciplinom i kontrolom sredine terena.

Upravo bi im taj europski dio ždrijeba mogao odgovarati, jer je to okruženje u kojem Martínezov taktički pristup dolazi do izražaja. Ipak, pitanje je hoće li Portugalci uspjeti nadvladati akumulirani umor i golemi pritisak ovog 'europskog prvenstva na američkom tlu', što će biti jasno već nakon prvog ispita – dvoboja protiv Hrvatske. Ta je utakmica na rasporedu u petak, 3. srpnja, u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, na stadionu BMO Field u Torontu.