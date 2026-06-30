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NAKON DEBAKLA

Izbornik Njemačke dodatno najljutio navijače: 'Ja ne bježim'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Autor
Robert Junaci
30.06.2026.
u 15:18

Njemačka je ispala sa Svjetsog prvenstva već u prvom kolu nokaut faze, no bez obzira na brojne kritike, izbornik nema namjeru dati ostavku

Nakon što je Njemačka već u šesnaestini finala posrnula i nakon jedanaesteraca ispala od Paragvaja, njemački navijači očekivali su odlazak izbornika Juliana Nagelsmanna. Brojni stručnjaci kritzirali su igru Njemačke, a sad se i ispalo u ovako ranoj fazi jasno je da se postavljaju brojni upitnici. 

Nagelsmann, koji s Njemačkim nogometnim savezom ima ugovor do 2028. godine, jasno je poručio da ostaje na raspolaganju DFB-u i da ne planira podnijeti ostavku.

- Nisam netko tko bježi. Na raspolaganju sam ako njemački nogometni savez to želi. Ako me ne želi, moraju mi to reći. Želim nastaviti - rekao je izbornik Njemačke i tako još dodatno razljutio navijače koji žele promjenu izbornika.

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- U nogometu nemate potpunu kontrolu. Ako DFB želi, rado ću pripremati momčad za Euro i Ligu nacija. 

Drugim riječima, Nagelsmann ne bježi od odgovornosti, ali ni ne želi sam otvoriti vrata odlasku. Spreman je nastaviti projekt koji je započeo, ali traži jasnu poruku Saveza.

Nagelsmann je pod ugovorom do 2028. godine, što znači da bi trebao voditi Njemačku i u sljedećem velikom ciklusu. No nakon ispadanja od Paragvaja pitanje je koliko povjerenja još ima unutar Saveza i njemačke javnosti.

- Na raspolaganju sam. Ako DFB želi da ostanem do 2028., ostat ću. Ako ne želi, otići ću - zaključio je.

S obzirom na pritisak javnosti, teško će ostati. No, ostaje pitanje, dođe li do rastanka, kakav će on biti. Nagelsmann kaže da će otići ako to savez želi, ali to ne znači da će otići besplatno s obzirom na to da ima još dvije godine ugovora. Objektivno je očekivati da će se dogovoriti o sporazumnom raskidu, da će još uvijek aktualni izbornik dobiti dio novca kojeg bi inače zaradio, a da će reprezentaciju preuzeti netko drugi.
Ključne riječi
paragvaj Njemačka Svjetsko nogometno prvenstvno

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