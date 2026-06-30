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LUDA SITUACIJA

Isplivali novi detalji teškog poraza Njemačke: Jedan igrač odbio je preuzeti odgovornost

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
30.06.2026.
u 14:33

Njegov udah i skeptičan izraz lica dali su Kimmichu do znanja da nije spreman nositi se s takvim pritiskom

Njemačka nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog nogometnog prvenstva nakon poraza od Paragvaja u šesnaestini finala. Moćni 'Elf' pao je već ne prvoj stepenici nokaut-faze nakon lutrije jedanaesteraca. Ovaj rezultat označava veliki neupjseh za, po imenima, jednu od najmoćnijih reprezentacija svijeta. Igrači su se zato našli pod udarom kritika od navijača i medija.

List Bild sada je otkrio i jednu zanimljivost s jučerašnje utakmice. Kapetan Joshua Kimmich teško je nalazio suigrača koji želi izvesti posljednji kazneni udarac. Najprije je prišao Natahnielu Brownu, a nakon njega i puno iskusnijem Leonu Goretzki. Veznjak Bayerna na kraju nije najbolje reagirao.

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Njegov udah i skeptičan izraz lica dali su Kimmichu do znanja da nije spreman nositi se s takvim pritiskom. Klupski i reprezentativni suigrač navodno ga je dva put pitao želi i izvesti kazneni udarac, a Goretzka je oba puta odbio. Na kraju je šesti penal izveo Jonathan Tah, ali nije zabio. Nakon toga, Canale ja zabio za 4:3 i prolazak Paragvaja.

Bild ipak ističe kako nije Goretzka jedini krivac za neuspjeh Elfa već odgovornost pada na cijelu momčad i stručni stožer. 
Ključne riječi
SP 2026. Leon Goretzka Njemačka nogometna reprezentacija

Komentara 1

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GR
Grundl
14:46 30.06.2026.

Pravi švabi se srame takve repke

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