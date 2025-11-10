Barbara Matić svjesna težine zadatka u Zagrebu

Preko 400 najboljih džudaša svijeta, iz 50 država, po 12. puta se vraćaju na tatami Arene Zagreb, gdje će se održati ovogodišnje izdanje IJF Grand Prix Zagreba, u sklopu svjetskog IJF World Toura.

Hrvatskim ljubiteljima sporta najzanimljivija kategorija bit će ženska kategorija do 70 kg, u kojoj će nastupiti i Barbara Matić, 30-godišnja Splićanka koja ovog puta u Zagreb dolazi kao četvrta nositeljica turnira te ulazi u grupu iznimno motiviranih džudašica.

"Iskreno, ja se želim samo dobro potući, ne mogu imati prevelika očekivanja. Problem je što nisam odradila niti jedan trening kamp. Moja odluka o nastupu u Zagrebu je došla i mojim trenerima neočekivano te naglo jer ipak neću biti na promotivnom događanju u SAD-u. Zato sam rekla idemo nastupiti na Grand Prixu Zagreb. Svi su bili nakon toga u pozitivnom šoku. Nemam neka očekivanja, nisam u top formi, to je normalno. Svi smo toga svjesni i ja i treneri, ali nadam se da ću pokazati svoje znanje od prethodnih godina", objasnila je svoju odluku Barbara Matić, olimpijska, dvostruka svjetska i europska prvakinja.

Apsolutni favorit u Zagrebu je prva nositeljica Lara Cvjetko. Sa posljednjih pet natjecanja se vraća s medaljom - srebro na Svjetskom prvenstvu, bronca na Europskom prvenstvu, zlato na Grand Slamu i dva zlata na Grand Prix turnirima.

"U dobroj sam formi s obzirom na to da sam uzela zlato na nedavno održanim natjecanjima u Kini i Meksiku. Naravno, Zagreb će biti jači od ta dva posljednja natjecanja, ali nadam se da mogu opet doći do postolja, htjela bi uzeti još jedno zlato. Čeka me dug put do tog uspjeha. Prijavljene su 34 natjecateljice u kategoriji i to baš jaka konkurencija. Aktualne olimpijska prvakinja, svjetska prvakinja i europska prvakinja (Sofi Ozbas), sve tri u Zagrebu a uz njih još i svjetska juniorska prvakinja. Već od prvog kola mogu imati ozbiljne protivnice. Bit će težak posao, ali ja mislim da to mogu i dati ću sve od sebe", kazala je 24-godišnja Cvjetko.

Japan stiže u Zagreb s osam natjecatelja, točnije sedam muškaraca i jednom džudašicom, Shiho Tanakom, aktualnom svjetskom prvakinjom u kategoriji do 70 kg.

"Pretpostavljam da su vidjeli prijave za natjecanje Lare i mene. Vjerojatno ih i šalju samo radi nas. Možda i zato jer se ja nisam do sada nigdje borila i ovo mi je prvi turnir da sam prijavljena, vjerojatno je ta mogućnost da ispitaju situaciju. Znaju da je jedna od nas dvije uvijek tu. Ako ne budem ja, bit će Lara, taktički bitan potez da nas isprobaju što se tiče Japana. Vidjela sam da je naša kategorija najbrojnija, a ponadala sam se da će biti malo slabije s obzirom na prethodne turnire. Međutim, nikad nije bilo lagano pa neće ni sada, naviknula sam. U fazi sam da se ne zamaram time niti rezultatom, meni je to radi naše publike i zlatnog 'backnumbera'. U isti tren, ne bih htjela razočarati, ali nisam opterećena rezultatom. Želim uživati u džudu, u tom danu i dati sve od sebe" završila je olimpijska prvakinja Matić.

Hrvatska publika uvijek je bodrila džudaše i džudašice s tribina, no, kako to izgleda s one druge strane, pogled s tatamija i postolja otkrila nam je Cvjetko:

"Odlično, to mi je stvarno najdraži turnir u godini! Fenomenalan je osjećaj boriti se pred domaćom publikom. Već me svi, i obitelj i prijatelji, pitaju za ulaznice. Iznimno sam uzbuđena. Svake godine Zagreb mi je baš posebno iskustvo", rekla je Cvjetko.

Lara Cvjetko pričuvnica je Hrvatske vojske, a isti status do nedavno imala je i Barbara Matić koja je nedavno prebačena u Policiju. Obje kao vrhunski sportaši kratko su prokomentirale koliko im je to bitno u njihovim karijerama.

"Stvarno mi puno pomaže. To je velika stvar da imam tu sigurnost, stipendiju, da znam da Vlada RH i MORH prate moj rezultat, da me podržavaju na tom putu da mogu normalno živjeti od džuda i baviti se bez da razmišljam o financijskom dijelu preživljavanja. Hrvatska vojska mi donosi najveću potporu od svih ostalih stipendija", zaključila je prva judašica svijeta Lara Cvjetko.

"Nama sportašima je takva potpora jako velika stvar, da imaju razumijevanja. Evo sad čak policija planira napraviti model kako da nas sportaše zaposli i dok smo aktivni sportaši da budemo zaposleni, a mi smo se dužni odazvati na sve aktivnosti unutar MORH-a, odnosno MUP-a poput demonstracija, rada sa ženama i slično. Sjajna inicijativa, da nam za vrijeme karijere ide plaća, radni staž, mirovinsko. To je za sportaša velika stvar" objasnila je Matić.

Izvlačenje parova na rasporedu je u četvrtak 13. studenog u hotelu Westin, s početkom u 14 sati, a nakon istog uslijedit će konferencija za medije.