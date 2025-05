Barakude ždrijeb nije štedio. U obranu zlata idu preko trnja i kamenja

U Budimpešti je održan ždrijeb skupina Svjetskog vaterpolskog prvenstva koje će se od 12. do 24. srpnja održati u Singapuru. Hrvatski vaterpolisti u Singapuru će braniti svjetsko zlato osvojeno u veljači prošle godine u Dohi. Na SP-u će po prvi put nastupiti i naša ženska reprezentacija. "Barakude" će igrati u skupini D zajedno s Grčkom, Kinom i Crnom Gorom.

"Mogli smo izvući možda neku lakšu, možda i neku težu skupinu. To je uvijek tako nakon izvlačenja. Skupina je sigurno teška i zahtjevna s jakim momčadima Grčke i Crne Gore. Od početka dakle odmah jako. Mislim da je to kad se boriš za medalju, a naš je cilj uvijek takav, čak i bolje," kazao je izbornik Ivica Tucak za HVS.

U skupini A će igrati Italija, Srbija, Rumunjska i Južna Afrika, u skupini B su Australija, Španjolska, Mađarska i Japan, a u skupini C Singapur, Kanada, Brazil i SAD. Prvoplasirani iz skupine plasirat će se izravno u četvrtfinale, dok će drugo i treće plasirani u osminu finala. U osmini finala se "križaju" skupine C i D po sustavu C2-D3, odnosno D2-C3. Održan je i ždrijeb Svjetskog prvenstva za vaterpolistice na kojem će nastupiti i naše reprezentativke.

Hrvataka će igrati u skupini C s Grčkom, Japanom i Mađarskom. "Jako teška skupina za nas, jasno. No, nadamo se i borit ćemo se da budemo treće u toj skupini. Borit ćemo se, ja svojim curama vjerujem i znam da će one svakoj utakmici i protiv svakih suparnica pristupiti hrabro, te sa s ciljem što bolje igre," istaknula je izbornica hrvatske reprezentacije Mia Šimunić. Sustav natjecanja je jasno isti kao kod muškaraca, te se jednako tako "naša" C skupina "križa" s D skupinom.

VATERPOLISTI - SKUPINE SP-a

Skupina A: Italija, Srbija, Rumunjska, Južna Afrika

Skupina B: Australija, Španjolska, Mađarska, Japan

Skupina C: Singapur, Kanada, Brazil, SAD

Skupina D: Grčka, Kina, Crna Gora, HRVATSKA

VATERPOLISTICE - SKUPINE SP-a

Skupina A: Australija, Italija, Singapur, Novi Zeland

Skupina B: Kina, Argentina, SAD, Nizozemska

Skupina C: HRVATSKA, Grčka, Japan, Mađarska

Skupina D: V.Britanija, J.Afrika, Francuska, Španjolska