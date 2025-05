Za jugaše, a naročito za žapce, današnji okršaj na Savi je biti ili ne biti

Oko sat vremena nakon završetka velikog, kažu povijesnog, poljudskog nogometnog derbija između Hajduka i Dinama, na Plivalištu uz Savu igrat će se veliki vaterpolski derbi. A u utakmici koja će odlučiti o drugom finalistu domaćeg Prvenstva sučelit će se dva najtrofejnija hrvatska vaterpolska kluba - zagrebačka Mladost i dubrovački Jug.

A ta je polufinalna serija dobila pomalo neočekivan tijek. Najprije su Dubrovčani u glavnom gradu napravili "break" i stekli prednost domaćeg terena no meč-loptu (a igra se na dvije dobivene) nisu dobili. Nije im puno nedostajalo no mladostaši su slavili na prilično dramatičan način, tek nakon vrlo izjednačene temeljne 32 minute i raspucavanja peteraca. A u toj prigodi s(p)retniji su bili mladostaši koji su zabili svih pet peteraca a iznimno važnu epizodnu rolu odigrao je pričuvni vratar mladostaša Eugen Sunara koji je obranio udarac Rinu Buriću.

Dolazeći na presicu Mladosti naišli smo na trenera Igora Milanovića kojeg na istim obično nema ali je sa zadovoljstvom ustvrdio:

- Konačno da i mi nekoga na peterce dobijemo. Čini mi se da rastemo što mi govore i utakmice koje smo u Zagrebu igrali protiv Jadrana iz Herceg Novog i Radničkog iz Kragujevca. Stvarali smo mi situacije za pogotke i u utakmicama koje smo gubili ali nas lopta nije htjela i na tome dečkima ne mogu zamjeriti jer u pravilu igramo dobru obranu.

Na presicu su došla dvojica aktualnih (Franko Lazić i Josip Vrlić) i jedan bivši reprezentativac (Ivan Buljubašić) a prvi je nešto kazao ponajbolji svjetski centar Vrlić:

- Čestitao bih momčadi na ovoj dubrovačkoj pobjedi, prije svega na igri u obrani. Nije bilo lako vratiti se nakon dva uzastopna poraza, onog protiv Radničkog protiv kojeg smo ispustili tri pogotka prednosti i onog protiv Juga protiv kojeg smo u posljednju četvrtinu ušli s vodstvom. Utjecalo je to na našu psihu no uspjeli smo sve to izdržati i vratiti se. I zato sada ovu sljedeću utakmicu, od prvog do posljednjeg, moramo odigrati sa 120 posto mogućnosti.

A budu li mladostaši tako igrali onda im neće trebati peterci koji ih ove sezone nisu išli.

- Mislim da smo mi jedno pet utakmica izgubili na peterce a neke smo izgubili i na jedan pogodak razlike. Nadam se da je sve to imalo neko značenje - ustvrdio je Lazić na kojeg se nadovezao Vrlić:

- Ako kažu da su peterci rulet, dosta je neobično da smo mi u toliko slučajeva pobijedili samo jednom.

Pozabavio se Vrlić još i s temom pritiska majstorice.

- Ja vjerujem da smo mi spremni za ovakvu utakmicu jer dosta teških je iza nas. Ovo je za nas utakmica poput olimpijskog finala, nema dalje.

I branič Ivan Buljubašić najavljuje maksimalno angažiranu Mladost.

- Vrijeme je da uzmemo stvari u svoje ruke. Nadamo se punim tribinama. Lijepo je vrijeme a i naša utakmica je dovoljno iza nogometnog derbija. Kao što bi rekao legendarni trener Ozren Bonačić, neka bolji pobijedi a ja mislim da smo to mi.