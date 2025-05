Žapce iz mulja izvukla hobotnica Marcelić a onda su se raspištoljili, prednjačio Bukić

Da se po jutru dan uvijek ne poznaje dokazali su na Plivalištu uz Savu vaterpolisti Mladosti koji su iz gotovo izgubljene situacije (4:8) preokrenuli utakmicu i pobijedili Jug (12:9) za ulazak u finale domaćeg Prvenstva.

A sve je započelo s prva tri, prilično nervozna napada, s igračem više. Prva dva su pucali u Jugova vratara Jurišića a treći u vratnicu. U prve dvije četvrtine žapci su zabili samo tri pogotka a primili pet a tu prednost jugaši, predvođeni sjajnim Jokovićem, sredinom treće četvrtine podigli su na "plus četiri" (4:8). I kad je izgledalo da su domaćini potpuno onemoćali i da se utapaju u vlastitoj nervozi, nakon Šušićeva pogotka, za gostujućih 6:9 (minutu i 45 sekundi prije kraje treće), kreće preokret.

Na 7:9 smanjuje Bukić vanjskim šutem a na 8:9 Biljaka riskantnim lob udarcem. Nakon što je jugaški adut Žuvela pogodio vratnicu a Lazić zabio golčinu za 9:9, trener Dubrovčana Vjekoslav Kobešćak uveo je u igru iskusnog vratara Tonija Popadića. A on jest dobro reagirao, s dvije obrane, no jugaški napad nije uspijevao ništa zabiti. A to se događalo zbog sjajnih reakcija vratara žabaca Ivana Marcelića koji je kod 9:9, poput hobotnice, u jednoj akciji dvaput sjajno intervenirao i dao dodatni poticaj suigračima.

A kad su mladostaši propustili prvu priliku za prvo vodstvo, Marcelić im je dao novi poticaj, obranivši napad s igračem manje. Nakon toga Bašić zabija za 10:9, Marcelić brani šut Žuveli koji potom u obrani čini prekršaj za isključenje. A taj napad, 48 sekundi prije kraja, domaćini koriste za novi pogodak (Bukić na asistenciju Bašića) i vodstvo 11:9.

U tim trenucima jugaši i s vratarem idu u napad koji im ne uspijeva pa Biljaka zabija na prazna vrata za konačnih 12:9. Na koncu je završna statistika sugerirala da su Dubrovčani bili kraći upravo za onoliko manje pogodaka koliko su postigli iz situacija s igračem više (4 do 14).

A s četiri pogotka najbolji strijelac među mladostašima bio je Luka Bukić:

- Teška utakmica, oni su odlično otvorili. Nije bilo lako stizati cijeli susret. Gubili smo i u Dubrovniku i vratili se. Drago mi je da smo ovo uspjeli izvući.

Što je Bukiću prolazilo kroz misli kod 4:8, u trenucima kada ništa ne ide od ruke?

- U tim trenucima treba ići gol po gol, držati se dogovorenih taktičkih zamisli. Tako se jedino možete vratiti.

Sedam od svojih 12 pogodaka, mladostaši su dali u situacijama s igračem više (7 od 14) no većinu ovih pogodaka s kojima su preokrenuli susret postizali su šutevima izvana.

- Otvorilo nam se nešto prostora. Možda su se oni nakon onog vodstva od četiri pogotka mrvicu opustili pa su nam pružili priliku koju smo mi iskoristili - ustvrdio je Bukić.

Htio se ili ne htio takvim zvati, junak utakmice bio je vratar domaćina Ivan Marcelić (12 obrana).

- Lijep je to osjećaj, nećemo se lagati. Uspjeli smo okrenuti nešto što se u jednom trenutku činilo kao gotova utakmica. Cijeli bazen je izgledao kao da je gotovo i ne znam kako smo uspjeli.

Što je Marceli prolazilo kroz glavu kod 4:8 kada njegovim suigračima u napadu ništa nije polazilo za rukom?

- Činjenica je da su nam zabijali pogotke na neku našu konfuziju. No, držali smo se onoga što je trener od nas tražio i kada vjerujemo do kraja onda se možda i ovakva utakmica preokrenuti.

Dojam je da su baš njegove obrane bile pokretač preokreta.

- Ne može se pobijediti jedna ovakva momčad, i jedna ovakva serija, bez dobre obrane. Isto tako, ako u finalu nećemo igrati dobru obranu, možemo se slikati.

Je li ovo bila najbolja ovosezonska završnica momčadi koju trenerski vodi prilično smireni Igor Milanović?

- Konačno da smo jednu ovakvu utakmicu pobijedili. Zimus smo imali par utakmica gdje smo mi vodili, kontrolirali i onda bi se to okrenulo. No, mora ta voda nekad otići i na naš mlin - kazao je Marcelić.

Osim spomenutog Bukića (4), pogotke za Mladost postizali su još Bašić (2), Biljaka (2), Lazić (2) te braća Vrlić, Josip (1) i Mislav (1). Za Dubrovčane, po dvaput su zabijali Joković i Žuvela a po jednom Burđelez, Đerković, Mozara, Cabanas i Šušić.

Slijedi finalna serija na tri pobjede sa splitskom Jadranom, braniteljem naslova, koji ima prednost domaćeg terena pa tako i prednost igranja prve utakmice (srijeda) dok će se prvi zagrebački dvoboj branitelja naslova i prvog izazivača igrati u subotu.

- Već u srijedu igramo prvu utakmicu. Čeka nas odlična momčad Jadrana. Očekujemo tvrdu seriju kao što je bilo i s Jugom - ustvrdio je Bukić koji itekako priželjkuje povratak trofeja na Savu.

A posljednji put je Mladost, sedmerostruki prvak Europe, prvakom države bila prije četiri godine.