Badelj: Stariji igrači se ponašaju kao da je to drugo mjesto bilo neuspjeh

Hrvatski nogometaši večeras su u Faru odigrali prijateljski susret s Portugalom i odigrali 1:1. Prvi put u povijesti zabili smo pogodak toj reprezentaciji, čime smo prekinuli neugodnu tradiciju.

Milan Badelj, jedan od naših senatora, nakon susreta je iznio svoje mišljenje.

- Moglo je biti bolje, imali smo mi i sreće. Oni su odigrali odličnu utakmicu, mi smo bili za nijansu slabiji nego inače. Nismo baš bili konkretni, ali lijepo je da smo prekinuli tradiciju, rekao je Badelj za Novu TV pa se osvrnuo na nove igrače:

- Jako pozitivno mišljenje sam stekao o njima. Lijepo je znati da imamo takvu širinu.

Sljedeća naša utakmica je u utorak protiv Španjolske, u Ligi nacija.

- Španjolska bi mogla biti lijepa utakmica, mogu naša raznolikost i maštovitost doći do izražaja.

Kakva je atmosfera u reprezentaciji nakon SP-a?

- Atmosfera je uvijek sjajna, a naravno da je sad još više. No, moram reći da me impresionira motiviranost starijih igrača. Oni se ponašaju kao da je to drugo mjesto bilo neuspjeh, zaključio je Badelj.