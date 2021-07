Australci nam očitali lekciju, ovakvom igrom nećemo do medalje

Unatoč svim upozorenjima o neugodnom suparniku, ili baš zbog toga, hrvatska je vaterpolska reprezentacija u drugom kolu olimpijskog turnira u Tokiju doživjela neugodan poraz od Australije s 8:11. Nije nas, dakle, iznenadila kvalitetna igra reprezentacije Petog kontinenta, dapače, to nam je i drago jer je vodi naš stručnjak Elvis Fatović i za nju igra Splićanin Goran Tomašević, nego loša igra izabranika Ivice Tucka.

Nismo igrali svoju igru

Od početka je krenulo loše, malo se previše eksperimentiralo (u jednom razdoblju igrali smo bez oba ljevaka – Jokovića i Garcije), nismo igrali svoju igru i u toj situaciji igrači su se pogubili. Australci su poveli s 3:1, a mogli su i s većom razlikom da nas u nekoliko situacija nije spašavao vratar Bijač, mi smo nekako do kraja prve četvrtine izjednačili na 3:3, ali kriza time nije bila okončana.

Dapače, uslijedilo je razdoblje od 12 minuta bez našeg pogotka, Fatovićevi momci došli su do vodstva od 7:3, razbranio se njihov vratar Hrysanthos, u naše pucače kao da se uvukao nekakav strah i prilično se rano vidjelo da će poraz biti neizbježan, iako smo u jednom trenutku, na koncu treće četvrtine, došli do minimalnog zaostatka od 6:7. No jučer, naprosto, naša momčad nije imala svoj dan, Australci su s tri pogotka u nizu otišli na 10:6 i priči je bio kraj.

– Ovo je svakako bilo nešto što nismo očekivali. Zakomplicirali smo si ovim porazom život u skupini. Zasluženo smo izgubili, ušli u loš ritam, razbranili smo njihova vratara. Dug je turnir, a ovo nam je dobra lekcija. Nadam se da ćemo se dignuti već protiv Crne Gore – kazao je za HRT izbornik Ivica Tucak, napomenuvši:

– U obrani smo čak bili i solidni, ali igra prema naprijed bila je slaba, njihov presing bio je jak. No vremena za plakanje nema. Za dva dana čeka nas još teža utakmica.

Sličnim tonom odisale su i izjave naših igrača, kao i Tuckovih pomoćnika.

– Iznenađujući poraz, ali Australija je kvalitetna reprezentacija. U svim segmentima igre bila je bolja. Treba joj čestitati. Ne znam što drugo pametno reći... Nismo iskoristili svoje prilike, a poklonili smo im puno. No još nije gotovo – istaknuo je naš kapetan Andro Bušlje.

Sukno: Moramo analizirati

A kako je utakmicu vidio Bušljin dojučerašnji suigrač, a danas pomoćni trener Sandro Sukno?

– Australija je bila rasplivana i agresivna, što smo i očekivali jer je to njihova najjača strana. No dominirala je cijelu utakmicu. Moramo što prije analizirati današnju utakmicu jer nas uskoro očekuje možda najbitnija utakmica u skupini, gdje ulazimo u bazen protiv C. Gore. Situacija u skupini sada se jako zakomplicirala. Trebamo se dobro pripremiti i tom pobjedom vratiti se na pravi put, da prođemo u četvrtfinale. Olimpijske igre su takve, svi su željni, “napaljeni”, motivirani. Nažalost, nismo bili pravi, a Australija je bila dobro pripremljena i organizirana. Mi stremimo nečem višem, a za to nam u sljedećoj utakmici treba pobjeda – kazao je Sukno.

U preostalim dvobojima naše skupine B Srbija je pobijedila Kazahstan s 19:5, dok je Španjolska svladala bs 8:6. Hrvatska je zasad na drugom mjestu, ali jednak broj bodova (tri) ima i Australija na petom mjestu. A u četvrtfinale će samo četiri najbolje reprezentacije u skupini. Valjda ćemo biti među njima. Po kvaliteti igrača morali bismo.

