Jedan od najgorih igrača u povijesti Barce neće igrati protiv Srbije, otpao za SP

Brazilski reprezentativac Philippe Coutinho propustit će nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Katru zbog ozljede tetive, prenose britanski mediji.

Coutinho se ozlijedio na treningu Aston Ville, kluba iz Birminghama, a prema posljednjim informacijama brazilskog nogometaša očekuje stanka od sedam do 10 tjedana zbog čega neće igrati na Svjetskom prvenstvu.

Coutinho je ove sezone odigrao 13 utakmica za Aston Villu, gdje je početkom godine stigao na posudbu iz Barcelone, a engleski je klub je u lipnju otkupio njegov ugovor za 20 milijuna eura.

Foto: Scott Heppell/REUTERS Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Aston Villa - St James' Park, Newcastle, Britain - October 29, 2022 Newcastle United's Fabian Schar in action with Aston Villa's Philippe Coutinho

Coutinho je prethodno igrao za Bayern, Barcelonu, Liverpool, Espanyol, Vasco da Gamu i Inter iz Milana.

SP će se održati od 20. studenog do 18. prosinca u Katru, a Brazil će igrati u skupini sa Srbijom, Švicarskom i Kamerunom.

