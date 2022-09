Uzbudljiva večer u LP: Messi lovi Ronaldov rekord, Jovićević traži novo čudo, sada protiv Celtica

Robert Lewandowski nije jedini nogometaš koji se u drugom kolu Lige prvaka mora suočiti sa svojim bivšim klubom. Njegova relacija Bayern - Barcelona slična je kao i relacija Erlinga Haalanda Borussia D. - Manchester City. Mladi Norvežanin u drugom kolu dočekuje Borussiju od koje se nedavno oprostio.

Jovićević čeka Celtic

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Manchester City's Erling Haaland during the UEFA Champions League Group G match at the Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville, Spain. Picture date: Tuesday September 6, 2022. Photo: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

U 4:0 pobjedi protiv Seville prošli tjedan zabio je dva gola. I u elitom natjecanju i ove sezone očekuju se od njega velike stvari. On i ostali engleski klubovi i njihovi igrači bit će odmorni s obzirom na to da za vikend nisu igrali u prvenstvu jer je odgođeno zbog smrti kraljice Elizabete II.

Borussia pak dolazi s teretom domaćeg poraza od Leipziga (0:3).

Leipzig je u toj utakmici vodio novi trener Marco Rose koji je postavljen nakon smjenjivanja Domenica Tedesca.

Naime, talijansko-njemački nogometni strateg dobio je otkaz nakon što ga je u prvom kolu Lige prvaka

Šahtar posramio s 4:1.

Foto: Jan Woitas/DPA 06 September 2022, Saxony, Leipzig: Soccer: Champions League, Group stage, Group F, Matchday 1 RB Leipzig - Shakhtyor Donetsk. Donetsk coach Igor Jovicevic gestures on the sidelines. Photo: Jan Woitas/dpa Photo: Jan Woitas/DPA

Momci koje vodi Igor Jovićević bili su autori najupečatljivijeg rezultata na početku elitnog natjecanja.

Leipzig, u kojemu bi od prve minute trebao igrati Joško Gvardiol, u drugom kolu ide u goste Luki Modriću i njegovu Realu, a ukrajinska će momčad u Varšavi danas ugostiti Celtic, kojega ondje čeka i njegov bivši igrač Marian Šved koji je Leipzigu zabio dva gola. Hvalio ga je i Jovićević:

- Poznajem Šveda dugo, debitirao je pod mojom upravom u Karpatyju prije sedam godina. Sjećam ga se onakvog kakav je i danas. Postao je samo impresivniji i motiviraniji. On i Mudryk naši su pokretači.

Rangers pomaknut

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION Manchester United's Cristiano Ronaldo during a training session at the Aon Training Complex, Greater Manchester. Picture date: Wednesday September 14, 2022. Photo: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Recimo i da su Rangers i Napoli trebali igrati u utorak, no njihov je susret pomaknut na srijedu zbog ograničenja policijskih resursa nakon smrti kraljice Elizabete II.

Iz Rangersa su potvrdili da neće biti navijača Napolija na utakmici što će im omogućiti da daju više ulaznica na raspolaganje domaćim navijačima. Isto će biti i na gostovanju kako bi se podržao sportski integritet.

S obzirom na to da nema Cristiana Ronalda u Ligi prvaka, Lionel Messi ima priliku smanjiti zaostatak od 15 golova u odnosu na svog rivala na ljestvici najboljih strijelaca svih vremena (140-125), a priliku da zabije ima danas kada njegov PSG igra protiv Haife.

U ostalim susretima sastaju se Juventus i Benfica te Kopenhagen i Sevilla.

>> Arijan Ademi danas će protiv Milana na San Siru ostvariti svoj stoti europski nastup za plave