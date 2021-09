Helena i Anđela korak do ponavljanja finala iz Rija! 'Nećemo biti u grču'

Hrvatska ima i drugu medalju na Paraolimpijskim igrama u Tokiju. Najmanje broncu osvojit će parastolnotenisačice Helena Dretar Karić i Anđela Mužinić. Njih su dvije u četvrtfinalu svladale Turkinje s 2:0. U prvom meču Anđela i Helena su u igri parova pobijedile Hatice Duman i Nergiz Altintas s 3:1, a potom je Mužinić pobijedila Duman s 3:0 pa treći susret nije bio ni potreban.

– Lakše se diše. Nakon poraza u singlu trebalo se dići i mislim da smo to uspjele. Odlično sam se osjećala, bila sam puna samopouzdanja, ali kada smo došle za stol, pojavio se ogroman pritisak. Na kraju smo uspjele upisati pobjedu, a obično je pobjeda u paru ključna – kazala je Dretar Karić dodavši:

– Sada možemo u pravi fajt.

Anđela je poslije susreta rekla:

– Bile smo stisnute, suparnice su povele sa 7:1, no bilo je ključno što smo ostale smirene. Izgubile smo prvi set, ali uspjele smo se vratiti.

Hrvatska je prolaz u polufinale potvrdila u drugom meču u kojem je 29-godišnja stolnotenisačica iz Srinjana slavila s uvjerljivih 3:0.

– Igrala sam dosta puta protiv Duman, jednom me stajala svjetske bronce. Uvijek mi je bila neugodna suparnica. I ovoga puta bilo je teško i tek sada nakon meča osjećam olakšanje – istaknula je Anđela.

Dretar Karić i Mužinić u Riju su osvojile srebro, a bila je to prva hrvatska ekipna medalja u povijesti Paraolimpijskih igara. Od djevojaka se medalja očekivala i u Tokiju.

– Možda nam je zbog toga i bio pritisak. Znale smo da ova pobjeda nosi medalju i sigurna sam da sutra neće biti takvog grča – istaknula je Dretar Karić.

U polufinalu će danas igrati protiv Južne Koreje, a bit će to repriza polufinala iz Rija kada su naše djevojke slavile. Zanimljivo, dobile su ih tada i nikada više. Osim srebra s POI u Riju, Mužinić i Dretar Karić su osvojile i srebro (2017.) i broncu (2014.) na svjetskim prvenstvima te četiri zlata (2013., 2015., 2017., 2019.) i broncu (2011.) na ekipnim europskim prvenstvima.

– Bilo je užasno teško igrati meč koji moraš dobiti. Branimo srebro iz Rija, znamo da smo dobri, no to moraš i potvrditi na stolu. Koreja je ekipa koju smo dobili samo u Riju. No cure su sada u odličnoj poziciji, skinule su pritisak s leđa i sada mogu hrabro ući u meč. Kvalitetu imaju i beskrajno vjerujem u njih. Ovo je prekrasna dvorana i stvarno je šteta što nema gledatelja jer bi tribine bile pune – kazala je Mirela Šikoronja Ivančin, trenerica hrvatske parastolnoteniske reprezentacije.