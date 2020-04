Ateist koji je proslavio tiki-taku: Novinarima ne daje intervjue, a obožava Coldplay

Mnogo je riječi s kojima bi se moglo opisati Josepa Guardiolu (49), ali jedna mu odlično pristaje - virtuoz.

Koga god da je ovaj španjolski trener vodio - napravio je nešto veliko. No, nije mu to ni od Boga, ni od roda. Guardiola se za to namučio.

Punim imenom Josep "Pep" Guardiola i Sala rođen je 1971. godine u Santpedru u Španjolskoj. Bio je treće dijete Valentija i Dolores. Pep ima dvije starije sestre Olgu i Francescu i mlađeg brata Perea koji je nogometni agent.

Pepe je još kao dječak svugdje i stalno napucavao loptu, a onda je krenuo trenirati u Barceloninom omladinskom pogonu. Čak je bio i sakupljač lopti na domaćim utakmicama. A zanimljivo je da je jednom prigodom kada je sakupljao lopte za autogram zamolio Michela Platinija. No, Uefin predsjednik tom mu prilikom želju nije ispunio.

Profesionalnu nogometnu karijeru započeo je na poziciji braniča, a na njegov nogomet mnogo je utjecao sjajni Nizozemac Johan Cruyff, glavni trener omladinske reprezentacije. On je obožavao Pepa i uključio ga u prvu momčad 1990. godine. Tada je mladi Guardiola imao 19 godina.

Profesionalnu karijeru tako je započeo u jednom od najvećih klubova svijeta - Barceloni. No, osim Cruyffa, trenirao ga je i Jose Mourinho, koji mu je sada veliki rival. Mourinho je tada bio pomoćni trener u Barceloni.

Guardiola je s Barcom osvojio šest naslova La Lige, dva Kupa kralja, četiri španjolska Superkupa, jednu Ligu prvaka, dva Uefina Superkupa.

Nakon igranja u katalonskoj momčadi do 2001.godine, Guardiola se preselio u Bresciju gdje je igrao jednu sezonu. Nastupao je i za Romu (2002. do 2003.), a do 2005. igrao je u Dohi u Al-Ahliju. Igračku karijeru je završio u Doradosu de Sinaloa.

Nakon toga vratio se na početak, vratio se doma i počeo je trenirati Barceloninu B momčad, A vrstu preuzeo je 2008. (do 2012.) i s njom je osvojio tri naslova La Lige, jedan Kup kralja, tri španjolska Superkupa, dvije Lige prvaka, dva Uefina Superkupa i dva naslova na Fifinom svjetskom klupskom prvenstvu.

No, osim trofeja koje je osvojio s klubom, Pep je s Barcelonom napravio još puno dobrih stvari. U DNA momčadi implementirao je tiki-taka stil igre. Stil koji je donio Johan Cruyff, a Pep ga proslavio. Stil koji se sastoji od kratkih dodavanja i držanja posjeda. Guardiola je takvom igrom i sjajnom taktikom privukao svjetsku pažnju.

No, zanimljivo je i kako je oblikovao vjerojatno najboljeg igrača svijeta današnjice Lionela Messija. Guardiola je bio glavni iza njegova uspjeha. U La Masiji prvobitno je Argentinac započeo karijeru na krilima, ali on ga je premjestio na centralniju poziciju. Učinilo je to čuda za Barcelonu i samog Messija jer se tada pretvorio u stroj za zabijanje golova. Da bi to još poboljšao, Pep je nekoliko visokih igrača poput Zlatana Ibrahimovića i Davida Vile stavio da igraju "za Messija".

Nakon što je s Barcelonom napravio sve. Uzeo je pauzu, otišao je u New York i posjećivao muzeje. Veliki je ljubitelj umjetnosti, a nakon što je dobro razmislio o svemu, dobio je poziv Bayerna iz Münchena (2013. do 2016.). Prije nego što je došao u Njemačku, proveo je puno vremena s učiteljem njemačkog jezika u New Yorku, vježbao je četiri do pet sati na dan, a potom je dio svoje prve konferencije za tisak u Bayernu održao na njemačkom te tako zaradio simpatije javnosti.

Zanimljivo je kako Pep ima diplomu iz fizioterapije, a govori šest jezika: njemački, engleski, španjolski, katalonski, talijanski i malo francuski.

No, vratimo se na Bayern u kojemu je Guardiola imao niz pomoćnika, ali jedan od njih ipak se ističe. Manuel Estiarte u svojim igračkim danima nije bio nogometaš - njegov sport bio je vaterpolo. Igrao je na šest olimpijskih igara, stekao je i nadimak "Maradona vaterpola", a osvojio je i zlatno olimpijsko i svjetsko odličje. S njim je u Bayernu Pep osvojio tri Bundeslige, dva Kupa i jedan Uefin Superkup.

Od 2016. godine trenira Manchester City. S Građanima je do sada osvojio dvije Premierlige, jedan FA kup...

Guardiola je nekoliko puta s momčadima gostovao u Zagrebu. Prvo 2015. godine s Bayernom, u posljednjem, 6. kolu skupine F Lige prvaka (2:0), a potom s Manchester Cityjem prošle godine. Tada je Dinamo ponovno izgubio, ali s 1:4 u posljednjem kolu grupne faze Lige prvaka. Guardiola je poznat po svojim metodama inspiracije igrača, ali i po tome da ne daje jedan na jedan intervjue novinarima.Medijima se obraća samo na konferencijama.

Općinsko vijeće Santpedora (grada u kojemu je rođen) Guardiolu je u listopadu 2009. godine proglasilo “omiljenim gradskim sinom”. Gradić je u čast njegovim postignućima promijenio ime svog nogometnog kampusa u Camp Municipal Josep Guardiola.

Zanimljivo je kako mnogi pišu o Pepovom nogometu, ali i načinu odijevanja. Naime, on nosi titulu "najbolje odjevenog čovjeka u nogometu". Poznat je po svojim uskim odijelima. Utjecaja na modni izričaj ima i njegova supruga Cristina koju je upoznao kada je imao 18 godina. No, odlučili su se vjenčati tek 2014. godine. Zajedno imaju troje djece Mariju, Mariusa i Valentinu.

Inače, Pep je ateist i veliki zaljubljenik u golf, a i fan je britanske rock grupe Coldplay. Najdraža mu je pjesma "Viva la vida". Sluša je prije svake utakmice, a čak je i svoje igrače tražio da je slušaju kako bi se motivirali.

Guardiolina majka Dolores umrla je 6. travnja ove godine u bolnici u Barceloni zbog komplikacija s koronavirusom.

>>> Pogledajte poruku Luke Modrića