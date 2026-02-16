Naši Portali
NOVI PORAZ

Ljutiti navijači Osijeka: "Hoće 'Željko najiskrenije Sopić' dati ostavku ili?"

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 07:43

"Imali smo loših trenera, ali ovaj je najlošiji ikad", stoji u jednom od komentara, a nadovezuje se drugi: "Statistika mu je slabija nego prethodniku u prvih 11 utakmica."

Nakon poraza 0:2 od Hajduka na Opus Areni, društvene mreže preplavile su reakcije razočaranih navijača Osijeka. U komentarima na službenoj Facebook stranici prevladavaju ljutnja, ironija i pozivi na potpuni zaokret.

"Karma je čudo. Prošle godine ste se rugali, a sad sretno u Drugoj ligi", piše jedan navijač, aludirajući na prošlosezonske poruke upućene suparnicima.

Drugi dodaje: "Druga liga, pa sve ispočetka. Domaći dečki koji će ginuti za klub. Ako je mogao Varaždin, možemo i mi."

Mnogi su posebno oštri prema treneru Željku Sopiću. "Najurite ga dok je vrijeme. Momčad je bez trke i ideje, gubi 0:1 i stoji umjesto da napadne", piše jedan navijač, dok drugi pita: "Hoće Željko najiskrenije Sopić dati ostavku ili?"

"Imali smo loših trenera, ali ovaj je najlošiji ikad", stoji u jednom od komentara, a nadovezuje se drugi: "Statistika mu je slabija nego Rožmanu u prvih 11 utakmica."

Nezadovoljstvo je usmjereno i prema igračima. "Osijek je zasluženo zadnji jer ima najlošije igrače i najlošijeg trenera u ligi", piše jedan navijač. Drugi dodaje: "Nema tu dva igrača koji znaju igrati nogomet. Dotaknuli smo dno."

Dio komentara usmjeren je prema upravi i načinu vođenja kluba. "Treba totalni reset, prodaja kluba i nova strategija", piše jedan navijač. Drugi ističe: "Ne treba tjerati samo igrače, netko ih je doveo i taj mora odgovarati."

Pojedini se prisjećaju i boljih vremena: "Jedan je Bjelica", stoji u kratkom, ali znakovitom komentaru.

Bilo je i crnog humora. "Upisao sam sina od sedam mjeseci u klub danas. Jesam li loš otac?", pita se jedan navijač. Drugi dodaje: "Najljepši stadion dogodine u Drugoj ligi."
Osijek Željko Sopić

ŠS
Štap sa glavom
08:23 16.02.2026.

Nema tog trenera koji može riješiti njihov trenutačni problem!

PA
pajokola1
08:05 16.02.2026.

Bilo je i većih problema pa ih nismo riješili.

