Ashleigh Barty bez izgubljenog seta do naslova

Domaća tenisačica Ashleigh Barty, trenutačno prva igračica svijeta, nova je osvajačica Australian Opena. U finalu je Barty bila bolja od Amerikanke Danielle Collins sa 6-3, 7-6(2). Barty je po prvi puta u karijeri osvojila Grand Slam krunu u Melbourneu, pred svojim navijačima, koji su je nosili do pobjede i u finalnom susretu.

Bez izgubljenog seta Barty je osvojila titulu iako je opasno živjela u drugom setu finala i meč je za nju mogao biti daleko teži nego li je na kraju bio.

U prvom setu prva je do break prilike došla 28-godišnja Collins, inače 30. igračica na svijetu. No, nije iskoristila šansu kod 2-2, a nakon toga je Barty pobjegla na 5-2 i lako pospremila u džep prvi set.

U drugom setu tijek finala se okrenuo i Collins je počela sve konkretnije koristiti greške u igri Australke. Odjurila je do 5-1, ali i stala. Imala je Amerikanka i 30-0 kod vodstva 5-3, ali se Barty izvukla iz kompletne situacije i izjednačila na 5-5.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Australian Open - Women's Singles Final - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 29, 2022 Danielle Collins of the U.S. in action during the final against Australia's Ashleigh Barty REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Kulminacija na Rod Laver Areni dogodila se u tie-breaku drugog seta u kojem je s oduševljenjem popraćen svaki poen australske tenisačice, a oni su se nizali. Naime, Barty je put prema pobjedi širom otvorila sa startnih 4-0. Meč je Barty zaključila sjajnom forhend dijagonalom za delirij među navijačima.

Kako god, finale je bio najteži meč za Barty jer je, podsjetimo, posebno impresivna bila u četvrtfinalu (dva izgubljena gema od Pegule) i polufinalu (četiri izgubljena gema od Keys). U posljednja četiri meča na putu do naslova pobjeđivala je redom sve američke tenisačice.

Barty je prije subotnjeg slavlja u Melbourneu osvojila dvije Grand Slam titule. Najbolja je bila prošle godine u Wimbledonu te 2019. u Roland Garrosu.

Australian Open, finale (tenisačice):

Ashleigh Barty (Aus/1) - Danielle Collins (SAD/27) 6-3, 7-6(2)