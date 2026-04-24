Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 228
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Loše vijesti

Marin Ćilić se otrovao hranom, morao je predati meč

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
24.04.2026.
u 20:37

Čilić se javio na Instagramu i objasnio što mu se dogodilo

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić predao je meč drugog kola Mastersu 1000 turnira u Madridu gdje je u petak trebao igrati protiv Brazilca Joãa Fonsece (ATP-31.).

Čilić je na društvenoj mreži Instagram objavio da se otrovao hranom i da se nije oporavio od trovanja zbog čega je morao predati meč.

"Pozdrav svima. Nažalost, jučer sam se otrovao hranom. Nakon što sam se cijelu noć pokušavao oporaviti, moje tijelo je ipak ostalo iscrpljeno i nije na odgovarajućoj razini za borbu. Ispričavam se svim navijačima koji su čekali moj meč. Bio sam jako uzbuđen što sam se vratio u Madrid. Hvala svima na podršci. Sretno i Joãu Fonseci, nadam se da ćemo imati priliku ponovno zaigrati u budućnosti", napisao je na svom Instagram profilu hrvatski tenisač.

Hrvatska ipak ima još jednog predstavnika na turniru u Madridu. Ranije je u petak Dino Prižmić pripredio iznenađenje izborivši plasman u treće kolo nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).

 

Ključne riječi
tenis Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!