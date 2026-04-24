Sjajna Austrijanka krenula u kvalifikacijama, a sada je u trećem kolu glavnog turnira

Austrijska tenisačica Anastasia Potapova je u petak, tijekom samo nekoliko sati, doživjela potpuni preokret sudbine na WTA 1000 turniru u Madridu, gdje je još prije tri dana izgubila od sunarodnjakinje Sinje Kraus u kvalifikacijama, a danas pobjedom protiv Kineskinje Zhang Shuai (6-3, 6-1) ušla u treće kolo glavnog turnira.

Naime, Potapova (WTA - 56.) je u petak zauzela mjesto u ždrijebu na kojem je bila Amerikanka Madison Keys, koja je kao nositeljica bila slobodna u prvom kolu, ali je zbog bolesti odustala od nastupa.

Tako je 25-godišnja naturalizirana austrijska predstavnica izravno došla u drugo kolo, u kojem je uvjerljivo pobijedila Zhang Shuai (WTA - 65.) i dobila priliku ponoviti svoj prošlogodišnji rezultat u Madridu, kad je došla do osmine finala.

Njena sljedeća suparnica će biti pobjednica dvoboja između Latvijke Jelene Ostapenko (WTA - 40.) i Švicarke Simone Waltert (WTA - 97.).