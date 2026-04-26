ATP Madrid: Pavić i Arevalo u drugom kolu

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u drugo kolo teniskog ATP turnira iz Masters serije u Madridu pobjedom od 6-4, 7-6 nad američkim parom kojeg čine Tommy Paul i Ethan Quinn.

U meču koji je trajao sat i 27 minuta Pavić i Arevalo su lako dobili prvi set nakon što su jednom oduzeli servis suparnicima. U drugom setu su Paul i Quinn su oduzeli servis Paviću i Arevalu i poveli 5-3, ali su hrvatski tenisač i Salvadorac vratili servis i odveli ga u tie-break. U tie-breaku su propustili tri meč lopte, no na kraju su ga ipak priveli u svoju korist.

U drugom kolu će Pavić i Arevalo igrati protiv pobjednika iz susreta između kazahstansko-australske kombinacije koju čine Alexander Bublik i Marc Polmans i Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa.