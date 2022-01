Proradila BiH veza Hrvata i Francuskinje: Dugo smo si slali poruke i dogovarali se

Ivan Dodig (37) drugu je godinu zaredom na krovu Australian Opena! Lani je prvi Grand Slam turnir sezone osvojio sa Slovakom Filipom Polašekom, a ove godine s Francuskinjom Kristinom Mladenović. Njih su dvoje u finalu konkurencije mješovitih parova sa 6:3, 6:4 za sat i 17 minuta pobijedili australsku kombinaciju s pozivnicom Jaimee Fourlis i Jasona Kublera. Australci su se u oba seta držali do 3:3, a potom bi Dodig i Mladenović dolazili do ključne prednosti.

- Ovdje igram dobro, lani sam osvojio naslov u muškim parovima, sada u miksu, lijepo je bilo vratiti se. Ovaj put i uz brojnu publiku, prošle je godine nije bilo, a ozračje je doista bilo fantastično. Hvala gledateljima što su došli, znam da su prošli teško razdoblje - kazao je Dodig i dodao:

- Sjajan je osjećaj opet pobijediti. Imali smo Kristina i ja na turniru i teških trenutaka, ali smo uvijek pronalazili izlaz. Zahvaljujem Kristini na partnerstvu, užitak je s njom igrati.

Dugo se dogovarali

A 28-godišnja Francuskinja otkrila je da do suradnje nije došlo lako:

- Nemate pojma koliko dugo smo se dogovarali i slali jedno drugom poruke s prijedlogom da igramo zajedno. To se napokon dogodilo i ovo je nevjerojatan način da završimo naš prvi zajednički nastup.

Hrvatsko-francuska kombinacija, koju spaja bosanskohercegovačka veza (oboje su podrijetlom iz BiH), podijelit će između sebe 309.000 australskih dolara, a ono što je još važnije, u svoje će vitrine uvrstiti još po jedan Grand Slam trofej. Kristini je to osmi u karijeri, a Ivanu šesti, čime se ne može pohvaliti ni jedan drugi Hrvat (Pavić ima pet seniorskih). Dodig je još tri trofeja u mješovitim parovima osvojio s Tajvankom Latishom Chan, i to dva puta Roland Garros (2018. i 2019.) te jednom Wimbledon (2019.). A osim s Polašekom, muške je parove osvajao i s Marcelom Melom, i to u Roland Garrosu 2015. godine.

Tako sada Međugorci Marin Čilić (ima seniorski US Open i juniorski Roland Garros) i Ivan Dodig, inače dobri prijatelji i kumovi - i osvajači olimpijskog srebra u paru - imaju zajedno osam Grand Slam trofeja. Pa, ako bismo broj stanovnika Međugorja zaokružili na 3500 (iako kažu da ih ima manje), ispalo bi da imaju jedan Grand Slam trofej na 437 stanovnika što je svjetski raritet. Toliko trofeja nemaju ni mnoge zemlje...

- Ivan je u Melbourneu postigao velik uspjeh, ali nije to iznenađenje jer je on vrhunski igrač u paru. Ima sve karakteristike koje igrač parova treba imati. Pratio sam njegovu karijeru od samih početaka i znam kako mu je bilo teško probijati se. Nije imao financijske ni organizacijske uvjete, sve je morao raditi sam i zato su mu ovi uspjesi još slađi - ocijenio je Dodigov nastup Branimir Horvat.

U subotu će hrvatski tenis biti zastupljen u novom finalu na Australian Openu, ovaj put radi se o borbi za naslov u konkurenciji juniorki. Ondje se, donekle očekivano, ali i priželjkivano, našla 16-godišnja Zagrepčanka Petra Marčinko koja je tako nastavila veliki niz koji ju je i doveo do prvog mjesta na ITF-ovoj juniorskoj listi. Ona je u polufinalu sa 6:4, 4:6, 6:3 nadjačala Amerikanku Liv Hovde i tako postigla 11. uzastopnu pobjedu od početka prosinca i dvostrukog slavlja na Orange Bowlu.

Lučić, Kostanić, Konjuh...

Petra će se za prvi naslov na Grand Slam turnirima u karijeri boriti protiv 10. juniorke svijeta, 16-godišnje Belgijke Sofije Costoulas, koja je također nanizala 11 pobjeda, no ona je umjesto Orange Bowla prije Australian Opena osvojila turnir prve razine u australskom Traralgonu. Pobijedi li u subotu, Petra bi postala četvrta hrvatska osvajačica juniorskog Australian Opena. Prije nje to je pošlo za rukom Mirjani Lučić (1997.), Jeleni Kostanić (1998.) i Ani Konjuh (2013.).

Australian Open ostaje jedini Grand Slam turnir koji Hrvati nisu osvojili u seniorskoj pojedinačnoj konkurenciji, ali zbirka naših uspjeha u Melbourne Parku sve je veća. Prisjetimo se da je Mirjana Lučić Baroni još 1998. osvojila naslov u ženskim parovima s Martinom Hingis, da je Mate Pavić 2018. bio pobjednik u dvije konkurencije, u muškom paru s Oliverom Marachom i u mješovitom s Kanađankom Gabrielom Dabrowski, dok je Nikola Mektić 2020. slavio u mješovitom paru s Čehinjom Barborom Krejčikovom.