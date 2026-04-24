VIDEO Ivanišević objavio snimku druženja s jugoslavenskom legendom koju su izboli nožem

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević na Instagramu je podijelio nostalgičnu snimku iz davne 1983. godine, iz vremena kada je kao 12-godišnji teniski talent sudjelovao na jednom turniru na Floridi. Posebnu pozornost privuklo je to što se u videu pojavljuje tada tek 10-godišnja Monika Seleš, koja će kasnije postati jedna od najvećih tenisačica u povijesti. Video možete pogledati OVDJE.

Na arhivskoj snimci mladi Goran Ivanišević i Seleš predstavljeni su kao djeca koja već ozbiljno treniraju tenis, ali još uvijek s dječjim osmijehom i opuštenosti. Monika u videu priča kako ima deset godina, da je tenisačica i odlična učenica, dok Gorana opisuje kao dječaka iz sunčanog Splita koji je umjesto nogometa odabrao igrati tenis.

Podsjetimo, za vrijeme dok je harala teniskim terenima na WTA turniru u Hamburgu, 30. travnja 1993. godine, tijekom četvrtfinala protiv Magdalene Maleeve, Monika je vodila 6:4, 4:3 i sjedila na klupi tijekom pauze. Tada je s tribina prišao 38-godišnji Nijemac Günter Parche i nožem dugim 23 cm ubo je u leđa.

Publika je bila u šoku i nevjerici. Napadača su uhvatili zaštitari, ali kasnije je kritizirana sigurnost na turniru jer nije bilo odgovarajuće zaštite za igračice. Rana je, srećom, bila nekoliko centimetara od kralježnice i fizički se oporavila relativno brzo pa je mogla nastaviti s mečevima.