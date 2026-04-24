Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DVOSTRUKI OSVAJAČ

Alcaraz zbog ozljede propušta Roland Garros

Carlos Alcaraz
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
24.04.2026.
u 22:18

"Nakon rezultata današnjih pretraga, odlučili smo biti oprezni i ne sudjelovati u Rimu i Roland Garrosu, čekajući daljnji razvoj događaja s ozljedom kako bismo odlučili kada ćemo se vratiti na teren", objavio je drugi tenisač svijeta na svojim društvenim mrežama.

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz u petak je objavio da neće nastupiti na Grand Slam turniru Roland Garrosu, gdje je dva puta osvajao naslov, te na turniru iz Masters serije u Rimu zbog ozljede desnog zapešća.

"Nakon rezultata današnjih pretraga, odlučili smo biti oprezni i ne sudjelovati u Rimu i Roland Garrosu, čekajući daljnji razvoj događaja s ozljedom kako bismo odlučili kada ćemo se vratiti na teren", objavio je drugi tenisač svijeta na svojim društvenim mrežama.

Nakon što je ozlijedio desni zglob i bio prisiljen odustati od Madrid Mastersa 1000, prošli je ponedjeljak izjavio da se ne želi "forsirati" niti "preuzimati nikakve rizike" pogoršanja ozljede, čak ni da brani titulu na Roland Garrosu.

"Ako se budem forsirao da igram ovaj French Open, to bi mi moglo biti štetno na sljedećim turnirima. Radije bih se vratio možda malo kasnije, ali u vrhunskoj formi, nego da se brzo vratim i riskiram pogoršanje ove ozljede", objasnio je 22-godišnji Španjolac.

Alcaraz je naslov na Roland Garrosu osvojio prošle i pretprošle godine. Ove godine turnir se održava od 18. svibnja do 7. lipnja.
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!