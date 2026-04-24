Prižmić izbacio Sheltona

Senzacija mladog Splićanina, pobijedio je šestog igrača svijeta

Mladi 20-godišnji Splićanin nastavlja nizati pobjede na turniru u Madridu. Nakon što je u kvalifikacijama porazio Australca Christophera O'Connella, te Mađara Zsombora Pirosa, u glavnom dijelu ždijeba je pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a u petak i šestog tenisača svijeta Amerikanka Sheltona.

Hrvatski tenisač Dino Prižmić izborio je plasman u treće kolo Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).

Mladi 20-godišnji Splićanin nastavlja nizati pobjede na turniru u Madridu. Nakon što je u kvalifikacijama porazio Australca Christophera O’Connella, te Mađara Zsombora Pirosa, u glavnom dijelu ždijeba je pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a u petak i šestog tenisača svijeta Amerikanka Sheltona.

Prižmiću je za najveću pobjedu u dosadašnjem dijelu karijere trebalo tri sata i četiri minute igre. Odigrao je Dino gotovo savršen meč u kojem favoriziranom suparniku nije dopustio niti jednu break-loptu. S druge strane, naš je tenisač imao čak šest prilika za oduzimanje Sheltonova servisa, a realizirao je onu prvu i to u 10. gemu prvog seta.

Ključni gem prvog seta bio je deseti, kada je hrvatski tenisač pri vodstvu 5-4 napravio break za 6-4 i vodstvo u setovima. U drugom setu Prižmić je pri vodstvu 3-2 imao tri break lopte, ali ih nažalost nije iskoristio. Amerikanac je izjednačio na 3-3, a potom odvukao set u 13. igru u kojoj je slavio sa 7-4.

Nove dvije break lopte Prižmić je imao kod 3-3 u odlučujućem, trećem, setu. Nažalost, ponovo ih nije iskoristio. I treći set je otišao u "tir-break". Prižmić je tri puta radio "mini brak", no Shelton se tri puta vraćao. Međutim, Dino je kod 5-5 spojio dva poena za 7-5 i veliku pobjedu.

Ovo je daleko najveća Prižmićeva pobjeda karijere, te prva protiv Top 10 tenisača u karijeri. Nedavno je Prižmić nastupio i na Masters 1000 u Indian Wellsu, ali je predao susret 2. kola Francuzu Arthuru Filsu zbog ozljede.

U idućem kolu igrat će protiv boljeg iz susreta Austrijanca Sebastian Ofnera i Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja.

Nešto kasnije meč drugog kola čeka i Marina Čilića koji će odmjeriti snage protiv Brazilca Joao Fonsece, 31. tenisač svijeta s kojim do sada nije igrao.
