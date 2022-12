Argentinac koji živi u Hrvatskoj: Ovdje sam sjajno primljen, osjećaji će biti podijeljeni

Ramon Mierez (25), argentinski je napadač koji već četiri godine živi u Hrvatskoj i igra za Osijek. Zanimljivo je stoga čuti njegovo razmišljanje uoči večerašnje utakmice u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

- U Hrvatskoj živim već četiri godine, moja obitelj i ja ovdje se sjajno osjećamo, mnogi ljudi su nas zadužili svojim ponašanjem i pristupačnošću i to želim poštivati. Uz to, s majčine strane imam hrvatske korijene pa možda i to igra nekakvu ulogu - rekao je Mierez za Sportklub te dodao:

- Obje četvrtfinalne utakmice koje su se igrale u petak proživljavao sam na isti način, silno emotivno. Vjerujte mi, jednako sam se radovao pobjedi Hrvatske protiv Brazila kao i Argentine nad Nizozemskom.

Kakvu utakmicu očekuje?

- Nezahvalno je to prognozirati budući da se radi o dvjema kvalitetnim reprezentacijama predvođenima sjajnim igračima kakvi su Messi i Modrić. Ulog je finale SP-a pa osobno očekujem malo oprezniju utakmicu u kojoj će svaka momčad pokušati iskoristiti svoje kvalitete i slabosti suparnika.

Ovo je dvoboj Modrića i Messija.

- Oni su u uskom krugu najboljih igrača današnjice. Ako su na najboljoj razini, onda mogu biti velika prevaga za svoje momčadi. Uz to, Argentinu nosi velika želja da napravi dobar rezultat, a Hrvatsku to ogromno samopouzdanje nakon svega što se dogodilo u Rusiji i na ovom SP-u. Velika je prednost Hrvatske i ta što je ona svoje ciljeve ispunila i više nema što izgubiti, a s druge strane može jako puno dobiti.

Kakva je atmosfera u Argentini?

- Atmosfera je sjajna naravno, velika su očekivanja i puno se nade polaže u ovu generaciju, ali nema euforije jer još ništa nije napravljeno. Ulazak u finale bi to zasigurno promijenio, a suvišno je uopće isticati koliko bi značila svjetska titula za cijelu Argentinu i ovu sjajnu generaciju koju predvodi Messi.

Kako će mu biti pratiti utakmicu?

- Vidjet ćemo kad utakmica krene. Doista gajim snažne emocije prema obje države i zbog toga navijam da u finale prođe bolja momčad. U Argentini sam rođen i ondje sam odrastao, a u Hrvatskoj sam od prvog dana sjajno primljen. Kćerke ovdje idu u vrtić i školu, živimo s hrvatskom kulturom i običajima pa će osjećaji biti podijeljeni. Kako god utakmica završila, sigurno ću imati razloga radovati se.