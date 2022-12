UŽIVO OD 20 SATI: Spremni smo za najveću utakmicu povijesti! Možemo li opet srušiti Argentinu?

Vodio sam Hrvatsku u finalu SP-a, a sad ću i u novom polufinalu. Mislio sam da je to mjesto rezervirano za neke druge face

– Ušli smo među četiri reprezentacije svijeta i to je sjajan uspjeh za Hrvatsku. Velika je stvar da dva svjetska prvenstva zaredom to uspijevamo. No, želimo više. Igramo protiv velike Argentine predvođene Lionelom Messijem. Veći je pritisak na njima. Znamo kako igraju i u kojem smjeru žele odvesti utakmicu. Optimist sam i vjerujem igračima. Pokazali su kvalitetu i karakter. Bez toga ne bismo ušli u polufinale. Nećemo se prilagođavati suparniku, igrat ćemo svoju igru i na rezultat – kazao je izbornik Dalić na jučerašnjoj press-konferenciji u Dohi.

Imat će podršku s tribina

Je li ovo najvažnija utakmica otkad vodite reprezentaciju?

– Za mene je najveća utakmica Hrvatska – Engleska za plasman u finale Rusije, nakon toga ona u finalu, pa ova s Brazilom. Ova s Argentinom mogla bi biti još veća. Ponoviti takav uspjeh s novom reprezentacijom, to je nešto fantastično. Budemo li pobijedili, za mene će to biti najveća utakmica u povijesti hrvatske reprezentacije – istaknuo je Dalić.

Pitali su ga i o Messiju.

– Messi je u formi, može sam riješiti utakmicu, ali ima podršku u suigračima u agresivnosti i borbenosti. Argentina djeluje kao sjajan, dobro izbalansiran tim. Protiv Nizozemske je Argentina igrala na rezultat, malo se opustila nakon 2:0. I za Argentinu je ovo velika utakmica. Imat će sjajnu podršku s tribina. Nama je to hendikep, manjak, ali nećemo se na to žaliti. Idemo uživati u nogometu, idemo igrati polufinale SP-a s jednom od najjačih reprezentacija i protiv jednog od najvećih nogometaša u povijesti.

Usporedba s utakmicom protiv Argentine iz 2018. godine?

– Pred nama je nova utakmica, drugačija od one prije četiri godine koja je bila u grupnoj fazi i koja nije bila na ispadanje. Dobro smo igrali tu utakmicu, dali golove iz svih naših šansi, bili smo kompaktni, borbeni i čvrsti, ali ta utakmica nema veze s ovom današnjom. Ulog je velik za obje momčadi, danas nema štednje ni kalkulacija. Očekujem lijepu i čvrstu utakmicu, nadam se i fer s obje strane.

Bruno kao džoker

Ponovno ste među posljednja četiri izbornika na SP-u, podsjetili su Dalića.

– Tada je situacija bila drukčija, nisam mogao ovo ni zamišljati. To da ću kao izbornik biti na dva svjetska prvenstva, da ću Hrvatsku voditi u finalu, sad u polufinalu. Mislio sam da je to mjesto rezervirano za neke druge face. Bog mi je dao prigodu i ja sam mu zahvalan. Ponosan sam na reprezentaciju. Nitko ovo nije očekivao, moj ponos je do neba. Sretan sam. Znam da imamo snove u životu. Moj je bio da vodim Hrvatsku, da vodim svoj narod. Ovako velik san nisam imao – naglasio je Dalić.

Nagađa se da naš sastav koji je počeo utakmicu protiv Brazila neće doživjeti baš nikakve promjene. Nema razloga "čačkati" po formaciji koja je s favoriziranim Brazilom igrala posve ravnopravno, što znači da bi Bruno Petković, bude li nalagala situacija, ponovno trebao biti džoker s klupe.

NAJAVU PRIPREMIO: Tomislav Dasović

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.12..2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Photo: Igor Kralj/PIXSELL