Engleska zvijezda priznala: Jako sam pogriješio, ali svejedno otpisujem Hrvatsku, što znači samo jedno

Chris Sutton, bivši engleski nogometaš u karijeri je igrao i za Norwich, Blackburn, Chelsea, Celtic, Birmingham, Aston Villu... Ovaj nekoć jako dobar napadač, za BBC je najavio polufinalnu utakmicu SP-a između Hrvatske i Argentine. - Dižem ruke jer sam Hrvatsku otpisao puno puta tijekom ovog turnira i nemam problem priznati da sam jako pogriješio. Sjajno su organizirani, a Luka Modrić je s 37 godina ključan igrač. Mogu držati loptu i imaju sreće.

Ako ova utakmica ode u jedanaesterce, rijetki će se htjeti suprotstaviti Dominiku Livakoviću, Teško je predvidjeti, no rekao bih da je omjer 50-50. No, na kraju bi ipak htio da Messi ode u finale. Uvijek kažem da je Diego Maradona najbolji nogometaš ikada i osvojio je Svjetsko prvenstvo 1986. godine. Messijevu nevjerojatnu karijeru neki bi ljudi mogli označiti nedovršenom osim ako on ne učini isto. Njegovo dodavanje za prvi gol Argentine protiv Nizozemaca bilo je fenomenalno i pokazuje da još uvijek može odlučivati, iako to ne može činiti svih 90 minuta kao nekada.

Trebat će im više toga Messija i njegova momčad također mora ostati hladne glave, jer se čini da većinu vremena igraju na rubu. Da, to znači da otpisujem Hrvatsku, što vjerojatno znači da slijedi još jedno raspucavanje u kojem će opet slaviti - kazao je Sutton.

