Anzulović nakon sjajne predstave cedevitaša: Neke dječje bolesti se i u sportu moraj preboljeti

Nakon debakla u Dubaiju koji i ne treba odveć čuditi jer je razlika u kvaliteti primjetna, košarkaši Splita doživjeli su još jedan bolan poraz. Ni na gostovanju kod Cedevite Junior nisu bili konkurentni domaćinu pa su pobijeđeni sa 98:79.

Za razliku od prethodne domaće utakmice u kojoj su trojica Cedevitinih Amerikanaca izgledala blijedo, pa smo s pravom napisali da je u toj datoj predstavi izgledali slabije od Dinamova jedinog Amerikanca Hunta, ovaj put je to bila posve druga priča.

Štoviše, upravo su razigravač Corey Zyshonne Allen-Williams (21 koš, 9 asista, 3 osvojene lopte) i branič-šuter Dewaine Jordan Gainey (22 koša) predvodili "vitamine" u vrlo važnoj prvenstvenoj pobjedi. A s njom su cedevitaši, na neki način, kompenzirali sve ono što su, u smislu angažmana, propustili učiniti protiv dinamovaca.

Dakako, ovdje svakako moramo istaknuti i doprinos Cedevitina kapetana Mislava Brzoje (11 koševa, 6 skokova, 6 asista) ali i dvojice centara - čvrstog Antonija Vrankovića (16 koševa) i eksplozivnog Ivana Karačića (12 koševa, 3 napadačka skoka).

Kod Splićana su trojica igrača bili dvoznamenkasti - krilo Perasović (17 koševa, 8 skokova), centar Radošević (15 koševa) i bek Kučić (12 koševa) pri čemu su samo Perasović i Radošević imali učinak koji je vrijedan više ocjene.

- Nije bilo lako doći iz dalekih Emirata i za 48 sati igrati ovu utakmicu, no to nije izgovor jer ti neki igrači koji su igrali manje u prethodnim utakmicama moraju pružiti više energije. Prije svega mislim da broj izgubljenih lopti, a njih je bilo 18, i 16 suparničkih koševa više iz reketa što je, kada se pogleda visina naših igrača, nedopustivo.

Tako je nakon susreta zborio trener Splićana Dino Repeša a evo što je za ovu, ne samo bodovno već i psihološki, vrijednu pobjedu kazao trener pobjedničkog sastava Vladimir Anzulović:

- Ovo je novi tim i oscilacije će nam se događati i ubuduće. Ovo je tim mladih hrvatskih igrača i mladih Amerikanaca. Oscilacija u našoj igri će biti sigurno još neko vrijeme. Ja bih volio da to ide brže ali nažalost neke dječje bolesti se i u sportu moraju preboljeti. Sve čestitke igračima, ovo je njihova pobjeda.







