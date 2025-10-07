Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Preminuo je Halid Bešlić, u 72. godini napustio nas jedan od najomiljenijih pjevača regije
Životna priča Halida Bešlića: Imao je skromno djetinjstvo, a poslije teške nesreće mislio je kako više neće pjevati
Poslušaj
Prijavi grešku
Žuti se osramotili

Zbog banalnog birokratskog propusta treneru Splita Repeši zapriječen put u Dubai

Dubai Basketball
Autor
Dražen Brajdić
07.10.2025.
u 15:15

Kada bi KK Split imao sportskog direktora i tim menadžera (vođu puta) ovo se zacijelo ne bi dogodilo jer ne mora trener prve momčadi znati pravila ulaska u određene zemlje ali klupska administracija to mora znati

U velikom porazu žutih u Dubaiju (58:92), bruka po splitski klub bila je dvostruka. Ne samo što su košarkaški Splita na ovom gostovanju izgubili s 34 koša razlike već su se obrukali i po pitanju organizacije putovanja. Točnije, po pitanju neistraženih pravila oko ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate. A to je nešto što se trostrukom prvaku Europe nikako ne bi smjelo dogoditi.

A kod UAE kao i mnogih drugih država, pravilo je da ne možete ući na njihov teritorij ako vam putovnica ističe za manje od šest mjeseci. A to se upravo dogodilo Splitovu treneru Dinu Repeši kojem je u zagrebačkoj zračnoj luci bilo zapriječeno da uđe u zrakoplov za Dubai jer mu putovnica ističe u veljači.

Dakako, ozbiljnoj klupskoj administraciji se to ne može dogoditi jer vođa puta, prije takvih egzotičnih putovanja, provjeri putne isprave svih potencijalnih putnika ili im naglasi da sami provjere pravovaljanost njihovih putnih isprava. No, kako KK Split nema tim menadžera, a nema niti sportskog direktora (koji se dosad i time bavio), onda se dogodio propust kakav se više ne smije dogoditi.

A to će zacijelo biti putokaz utjecanom splitskom HDZ-ovcu Domagoju Maroeviću, čovjeku koji je preuzeo klub po partijskoj liniji. A riječ je o velikom zaljubljeniku u košarku koji je, kažu nam neki dobro upućeni Splićani, svojedobno spasio klub od stečaja ali koji ponekad precjenjuje vlastite mogućnosti pa je tako, zahvalivši dosadašnjem sportskom direktoru Teu Čizmiću i direktoru Dejanu Žaji, izjavio da klubu sportski direktor ne treba. Uostalom, upravo je on radio na dovođenju igrača i novog trenera stopiravši tako ono što je već praktički bilo dogovoreno s Draženom Anzulovićem.

Ovaj utjecajni splitski HDZ-ovac ravnatelj je Lučke uprave splitsko-dalmatinske županije koju uspješno vodi a u Košarkaškom klubu Split trebao bi preuzeto dužnost predsjednika Nadzornog odbora što je bio i u prijašnjem mandatu. A bilo bi dobro da se kao takav izbori za još pokoje radno mjesto u klubu pa tako i ono od sportskog direktora i tim menadžera. Jer, kad je već tako ugledan valjda ovaj slavni klub ima pravo od njega to očekivati.
Ključne riječi
ABA liga KK Split košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
PRIJE 40 GODINA

Dražen Petrović učinio je nemoguće. Slovencima je u Zagrebu na današnji dan zabio 112 koševa

U premijernoj utakmici sezone 1985./1986. prvenstva tadašnje SFRJ Cibona je pobijedila Smelt Olimpiju s 81 košem razlike (158:77) pri čemu je Dražen Petrović srušio ligaški rekord i postigao 112 koševa. O tome nam priča Igor Đurović, jedan od Olimpijinih kadeta s kojima su Ljubljančani došli igrati tu utakmicu jer je klupski operativac zakasnio s prijavom seniorske momčadi

Učitaj još