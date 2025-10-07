Zbog banalnog birokratskog propusta treneru Splita Repeši zapriječen put u Dubai

U velikom porazu žutih u Dubaiju (58:92), bruka po splitski klub bila je dvostruka. Ne samo što su košarkaški Splita na ovom gostovanju izgubili s 34 koša razlike već su se obrukali i po pitanju organizacije putovanja. Točnije, po pitanju neistraženih pravila oko ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate. A to je nešto što se trostrukom prvaku Europe nikako ne bi smjelo dogoditi.

A kod UAE kao i mnogih drugih država, pravilo je da ne možete ući na njihov teritorij ako vam putovnica ističe za manje od šest mjeseci. A to se upravo dogodilo Splitovu treneru Dinu Repeši kojem je u zagrebačkoj zračnoj luci bilo zapriječeno da uđe u zrakoplov za Dubai jer mu putovnica ističe u veljači.

Dakako, ozbiljnoj klupskoj administraciji se to ne može dogoditi jer vođa puta, prije takvih egzotičnih putovanja, provjeri putne isprave svih potencijalnih putnika ili im naglasi da sami provjere pravovaljanost njihovih putnih isprava. No, kako KK Split nema tim menadžera, a nema niti sportskog direktora (koji se dosad i time bavio), onda se dogodio propust kakav se više ne smije dogoditi.

A to će zacijelo biti putokaz utjecanom splitskom HDZ-ovcu Domagoju Maroeviću, čovjeku koji je preuzeo klub po partijskoj liniji. A riječ je o velikom zaljubljeniku u košarku koji je, kažu nam neki dobro upućeni Splićani, svojedobno spasio klub od stečaja ali koji ponekad precjenjuje vlastite mogućnosti pa je tako, zahvalivši dosadašnjem sportskom direktoru Teu Čizmiću i direktoru Dejanu Žaji, izjavio da klubu sportski direktor ne treba. Uostalom, upravo je on radio na dovođenju igrača i novog trenera stopiravši tako ono što je već praktički bilo dogovoreno s Draženom Anzulovićem.

Ovaj utjecajni splitski HDZ-ovac ravnatelj je Lučke uprave splitsko-dalmatinske županije koju uspješno vodi a u Košarkaškom klubu Split trebao bi preuzeto dužnost predsjednika Nadzornog odbora što je bio i u prijašnjem mandatu. A bilo bi dobro da se kao takav izbori za još pokoje radno mjesto u klubu pa tako i ono od sportskog direktora i tim menadžera. Jer, kad je već tako ugledan valjda ovaj slavni klub ima pravo od njega to očekivati.