Pobjegao iz Rusije pa se našao na listi za odstrel: 'Otvorit ću vrata maramicom. Neću piti iz određenih boca....'

Glavni urednik The Insidera izazvao je bijes u Kremlju nakon što je razotkrio ruske agente uključene u trovanje novičokom, a onda je tri godine kasnije pomogao identificirati sigurnosne dužnosnike uključene u još jedan napad. Nakon toga, morao je pobjeći iz zemlje. Novinar Roman Dobrokhotov (42) otišao je iz Rusije u srpnju 2021. godine i od tada se nalazi na popisu najtraženijih. On i njegova obitelj svakodnevno strahuju kako bi mogli biti otrovani i ubijeni.

Nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo potvrdilo da je oporbeni čelnik Aleksej Navaljni prije dvije godine ubijen smrtonosnim otrovom, Dobrokhotov, koji je uvjeren da ga Rusija i dalje progoni, otkrio je mjere opreza koje i dalje poduzima kako bi se isto ne dogodilo i njemu.

"Nemam paranoju da bi kvaka mojih vrata mogla biti otrovana - to je racionalno očekivanje. To je dokazano na sudu da sam meta. To je očita činjenica. Postoje barem tri organizacije unutar ruskih obavještajnih službi koje rade na toj listi za ubojstva", kazao je za Metro. Pritom, nije otkrio u kojoj zemlji sada živi, kako agenti to ne bi saznali.

"Kada sam u hotelu i Rusi znaju gdje sam, otvorit ću vrata maramicom. Neću piti iz određenih boca i neću otvarati određena vrata. Ako mi na konferenciji priđe nepoznata osoba i počne postavljati pitanja, moja prva misao je odgovoriti kao da razgovaram s ruskim špijunom. Kako bih bio siguran da ništa ne odajem. Nije da sam svaki dan pod stresom – samo moram biti svjestan situacija u kojima Rusi mogu predvidjeti gdje sam", opisao je.

Dobrokhotov, čiji je portal istraživao Navaljnijevu smrt, rekao je da korištenje otrova žabe znak promjene taktike Kremlja. "Teže ga je otkriti nego novičok. Svi znaju za novičok, a korišten je toliko puta. Zato im treba nešto drugo.“ Pozdravio je odluku Zapada da javno objavi svoje nalaze, rekavši da će to pomoći stjerati ruskog čelnika Vladimira Putina u kut i odvratiti ga od napada na disidente.