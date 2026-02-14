'Dosta mi je, j***te se svi!': Mlada tenisačica izazvala lavinu porukom na društvenim mrežama

Destanee Aiava doista ostavlja sve na terenu, no uskoro će to činiti posljednji put. Dvadesetpetogodišnja australska tenisačica u subotu je emotivnom porukom na Instagramu objavila da će se povući iz sporta na kraju 2026. godine. Pritom se brutalno obrušila na svoju karijeru i sport koji je nazvala svojim "toksičnim dečkom". "Od trenutka kad sam imala svoj prvi trening u teniskom klubu Casey, cijeli moj život bio je tenis. Često sam se pitala kako bi moj život izgledao da sam odabrala bilo što drugo i je li sve što sam žrtvovala za ovaj sport doista bilo vrijedno te cijene", napisala je Aiava u svojoj iskrenoj objavi.

Prisjetila se i ključnog trenutka koji joj je, kako tvrdi, promijenio tijek karijere. "Bilo je razdoblje u mojoj karijeri kad sam dosegla točku koja dolazi neposredno prije velikog proboja, kad je svijet pred tvojim nogama i ništa te ne može dotaknuti. Imala sam samo 17 godina, bila sam nespremna i opasno naivna u pogledu posljedica vjerovanja pogrešnim ljudima. Putanja moje karijere nakon toga više nikada nije bila ista", objasnila je. Aiava je dodala kako je nastavila igrati jer je osjećala da to duguje sebi i svima koji su joj pomogli i ulagali u nju tijekom njezina puta.

Ipak, u nastavku pisma dala je eksplozivnu izjavu o onima koji su joj nanosili nepravdu tijekom karijere, a njezina britka poruka odjeknula je sportskim svijetom. "Želim reći jedno ogromno 'j***te se' svi u teniskoj zajednici zbog kojih sam se ikada osjećala manje vrijednom. J***te se vi koji sjedite iza ekrana na društvenim mrežama i komentirate moje tijelo, moju karijeru ili bilo koje drugo sranje koje želite kritizirati. I j**i se ti, sportu, koji se skrivaš iza takozvane klase i džentlmenskih vrijednosti. Iza bijelih odjevnih kombinacija i tradicije stoji kultura koja je rasistička, mizogina, homofobna i neprijateljska prema svakome tko se ne uklapa u kalup."

Na kraju je zaključila kako život nije namijenjen da se živi u bijedi ili polovično te da joj je krajnji cilj probuditi se svakog dana i iskreno reći da voli ono što radi, što smatra da svatko zaslužuje. "Imam 25, ove godine punim 26 i osjećam se kao da toliko zaostajem za svima ostalima, kao da krećem od nule", dodala je Aiava. "Također me strah. Ali to je bolje nego živjeti život koji nije usklađen s tobom, ili biti okružen stalnim uspoređivanjem i gubljenjem sebe."

Aiava, koja je u parovima dosegla 147. mjesto na svijetu, ove godine nije uspjela ući u glavni ždrijeb Australian Opena u pojedinačnoj konkurenciji, ali je zaigrala u parovima s Maddison Inglis. Pokazalo se da je to bio njezin posljednji nastup u Melbourne Parku. Najdalje što je stigla na nekom Grand Slamu u pojedinačnoj konkurenciji bilo je drugo kolo Australian Opena 2025. godine. Prošle je godine s Cristinom Bucșom osvojila naslov u parovima na WTA 125 turniru u Birminghamu.

Njezina objava o mirovini stigla je nedugo nakon što je javno progovorila o mržnji i zlostavljanju koje doživljava na internetu. Tom prilikom otkrila je da joj je netko sugerirao da odustane od tenisa i umjesto toga se počne baviti "natjecateljskim jedenjem". "Obično odmah blokiram ljude kad dobijem ovakav komentar ili bilo koji profil koji to radi. I obično me ohrabruju da ne uzvraćam udarac niti da išta govorim, samo da blokiram. Ali danas nisam, isključivo zato što sam htjela vidjeti koliko daleko će ta osoba ići", rekla je Aiava tada, dajući naslutiti da je njezinu strpljenju došao kraj.