Ante Delija: Pokraden sam! Želim snimku tog uboda, ovo sport još nije vidio

Hrvatski teškaš Ante Delija poražen je u svom drugom nastupu za UFC u Las Vegasu, no ishod meča protiv Walda Cortesa-Acoste ostao je u sjeni jedne od najbizarnijih sudačkih odluka u novijoj povijesti MMA-a. Dominikanski borac slavio je nokautom u prvoj rundi, no samo nekoliko minuta ranije, pobjedu je slavio upravo Delija, prije nego što je uslijedio potpuni kaos. Ogorčeni Dubrovčanin oglasio se nedugo nakon borbe na svom Instagram profilu, ne birajući riječi kako bi opisao nepravdu koju je doživio. "Pokraden sam! Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je pokraj oka i naravno da želim snimak gdje se taj ubod točno vidi! Sudac nije pokazao 'time-out', nego prekinuo borbu i samim tim proglasio me pobjednikom. Ta odluka se ne može kasnije mijenjati. Protivnik je sjedao i odmarao dok se gledao snimak više od nekoliko minuta", napisao je Delija, zaključivši poruku riječima: "Replay je korišten nakon prekida – što pravila ne dopuštaju! Nakon svega, borba je neregularno nastavljena! Ne tražim ništa više samo poštenje. Ne bježim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije vidio."

Foto: Screenshot Instagram

Sve se odigralo u prvoj rundi borbe na priredbi UFC Vegas 110. Delija, bivši prvak PFL-a, krenuo je agresivno i nakon jedne razmjene udaraca pritisnuo je Cortesa-Acostu uz ogradu kaveza. Uslijedila je brutalna serija udaraca nakon koje je Dominikanac pokrio lice i prestao se aktivno braniti. Sudac Mark Smith je, nakon što je dvaput upozorio Acostu da se brani, uskočio i prekinuo meč. Delija je podigao ruke u zrak i počeo slaviti ono što se činilo kao čista pobjeda tehničkim nokautom, njegova druga u UFC-u koja bi ga gurnula prema vrhu teške kategorije. Međutim, dok je hrvatski borac slavio, Cortes-Acosta se žalio na ubod prstom u oko, tvrdeći da je to bio razlog zašto se prestao braniti. Sudac je odlučio konzultirati usporenu snimku, čime je pokrenut slijed događaja koji je šokirao MMA zajednicu.

¡INSÓLITO!



Waldo Cortes Acosta🇩🇴 recibe un toque de ojos mientras Ante Delija🇭🇷 se abalanzaba sobre él a golpes.



El réferi primero indica finalización, pero al revisar, los oficiales de piso decretan pausa de protección.



Al arrancar los segundos faltantes, Waldo noquea. 🔥😮 pic.twitter.com/x3t42ImmeJ — Combático (@Combatico) November 2, 2025

Pregled snimke potvrdio je da je prst Delijine lijeve ruke doista završio u lijevom oku njegovog suparnika. Cortes-Acosta je dobio vrijeme za oporavak, a kasnije je u intervjuu izjavio kako mu je vid na tom oku pao na "samo 20 posto". Iako je prema pravilima u takvoj situaciji ishod trebao biti "no contest" (borba bez pobjednika) jer je prekršaj bio nenamjeran, a borba je već bila službeno zaustavljena, dogodilo se nezamislivo. Na zaprepaštenje komentatora i MMA stručnjaka, sudac Smith je donio odluku da se borba – nastavi. Samo nekoliko sekundi nakon ponovnog početka, Cortes-Acosta je iskoristio priliku i pogodio Deliju razornom desnicom koja ga je srušila na pod. S nekoliko dodatnih udaraca na tlu, "Salsa Boy" je dovršio posao i osigurao pobjedu u meču koji je trenutak ranije već izgubio.

Odluka o nastavku borbe predstavlja grubo kršenje pravila Atletske komisije Nevade, što su potvrdili brojni analitičari. U pravilima jasno stoji: "Snimka se može koristiti za pregled ‘završne sekvence borbe‘ i smije se upotrijebiti samo nakon što je borba službeno zaustavljena. Nakon što je snimka korištena za pregled završne sekvence borbe, borba se ne smije nastaviti." U ovom slučaju, sudac je prekinuo meč, pregledao snimku i zatim ga neregularno ponovno pokrenuo. Povrh svega, tijekom pauze su prekršena i druga pravila, jer je u kavez unesena stolica na kojoj je Acosta sjedio, a oko njega su bili i članovi njegovog tima, što je strogo zabranjeno. Ante Delija je tako, umjesto pobjede ili u najgorem slučaju poništene borbe, upisao poraz koji je direktna posljedica niza proceduralnih pogrešaka koje su ga teško oštetile i bacile veliku mrlju na regularnost natjecanja.