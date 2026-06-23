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JASNA PORUKA

VIDEO Skandal u skupini vatrenih: Engleski reprezentativac pred svima ponizio igrača Gane koji je optužen za silovanje

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: ISSEI KATO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
23.06.2026.
u 23:01

Partey i dalje negira sve optužbe, ali pritisak ne popušta, pogotovo zato što ga uskoro čeka nastavak suđenja u Londonu.

Uoči dvoboja Engleske i Gane na Svjetskom prvenstvu u skupini L, pažnju javnosti privukla je situacija tijekom uobičajenog rukovanja prije utakmice, kada je engleski reprezentativac Djed Spence odbio pružiti ruku Thomasu Parteyju.

Tijekom uobičajenog protokola rukovanja uoči dvoboja Engleske i Gane, kamere su zabilježile trenutak koji je ubrzo postao glavna tema na društvenim mrežama: engleski reprezentativac Djed Spence naočigled svih zaobišao je Thomasa Parteyja, odbivši mu pružiti ruku. Dok su se ostali igrači obiju reprezentacija uredno pozdravljali s protivnicima i sucima, Spenceov potez prema bivšem veznjaku Arsenala djelovao je kao jasna poruka.

Podsjetimo, Thomas Partey, trenutni prvotimac Gane, suočen je s ozbiljnim optužbama u Velikoj Britaniji. Riječ je o nizu kaznenih prijava za seksualno uznemiravanje koje se navodno datiraju u razdoblje između 2020. i 2022. godine. Iako Partey ustrajno negira sve navode i pravni proces je još uvijek u tijeku, njegov nastup na ovom prvenstvu izaziva podijeljene reakcije. Posebno je zanimljivo da mu je ranije bio onemogućen ulazak u Kanadu zbog administrativnih prepreka usko vezanih uz spomenuti sudski slučaj, no na turniru u SAD-u ipak je dobio dozvolu za igranje.

Ovaj incident stavio je u nezgodnu poziciju engleski stožer. Izbornik Thomas Tuchel i vodstvo Engleskog nogometnog saveza (FA) unaprijed su igračima dali slobodu da sami odluče o protokolu rukovanja, no istovremeno su im strogo naložili fokus na sportski dio natjecanja. "Naš zadatak je isključivo nogomet. Nećemo komentirati teme koje nemaju veze s terenom", poruka je koja stiže iz tabora 'Gordog Albiona', gdje Tuchel želi izbjeći bilo kakvu eskalaciju prije važnih utakmica, uključujući i one koje odlučuju o sudbini hrvatske reprezentacije u ovoj skupini. S druge strane, Partey i dalje negira sve optužbe, ali pritisak ne popušta, pogotovo zato što ga uskoro čeka nastavak suđenja u Londonu.

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FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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Ključne riječi
Thomas Partey Djed Spence

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