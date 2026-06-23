Dalić se oglasio prije ključne utakmice na SP-u: Otkrio taktiku za meč protiv Paname

Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat po hrvatskom vremenu igra utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu (4:2), Vatreni u ovaj dvoboj ulaze s jasnim ciljem – osvojiti prve bodove i ostati u igri za prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na trenutno stanje u momčadi u razgovoru za HRT.

"Mi smo u dobrom stanju. Imali smo tu utakmicu, poraz iz kojeg moramo izvući pouke. Očekujemo tešku utakmicu i mi moramo biti bolji, a u prvom redu u fazi obrane puno bolji, u defenzivi, ali isto tako u koncentraciji i odgovornosti. To je bio problem prošle utakmice. Poklonili smo protivniku tri gola. Vrlo lako su dali golove, a mi smo se mučili da napravimo sjajne akcije i postignemo golove. I to je ono što moramo popraviti jako, jako puno i koncentraciju, odgovornost. Protivnik nije kao što je Engleska, ali ima svoju kvalitetu, ima svoju odgovornost u rasporedu, dobroj formaciji i dosta je brz prema naprijed. I mi moramo zaista biti kvalitetniji i bolji nego što smo bili prošle utakmice", rekao je Dalić u uvodu.

Pred Hrvatskom je imperativ pobjede, a Dalić objašnjava kako će se reprezentacija postaviti od prve minute. "Moramo se postaviti kao favoriti. Nama su ovo presudne utakmice jer znali smo da će biti tako protiv Paname i Gane. Puno, puno bi trebalo biti lakše u tom smislu, u tom pritisku nego što je bilo protiv Engleske. Tako da, evo, mi znamo što nam je cilj, da taj cilj moramo ostvariti, rezultate, a moramo pobjeđivati. Ali u prvom redu kažem, moramo ispraviti naše greške. Evo, ne smijemo ih činiti, ne smijemo davati protivniku da tako lako postigne golove i da nas tako lako dovede u minus. S te strane smo se pripremili, razgovarali i nadam se da će biti to puno, puno bolje nego protiv Engleske", objasnio je.

Stručni stožer pozorno je analizirao utakmicu između Paname i Gane. "Oni žele igrati, imaju tu kvalitetu i na taj način pokušavaju igrati sa svakim protivnikom, imati posjed lopte, a kad se brane, brane se čvrsto u sustavu 5-4-1. Svi su u bloku iza lopte i pokušavaju onda, kad se lopta uzme, ići s dugim loptama na trojicu brzih igrača prema naprijed i mi tu moramo biti jako oprezni.

Opet će biti taj problem u našem posjedu. Moramo biti tu točni, sigurni, precizni, ne gubiti olako lopte, ali mi moramo se nametnuti kao favoriti. Favoriti jesmo, bolja ekipa jesmo, moramo na taj način napraviti pritisak i igrati preko bokova što više jer jednostavno će sredina biti jako gusta. Tu će biti devet igrača zgusnutih, vrlo blizu će stajati i mi moramo tražiti rješenja preko bokova i na taj način pokušati riješiti utakmicu", opisao je Dalić ono što čeka Hrvatsku večeras.

Hrvatska će se u ovoj utakmici vratiti svom prepoznatljivom sustavu s četvoricom igrača u zadnjoj liniji. "Vraćamo se na način koji je nama najbolji, gdje se najbolje snalazimo, gdje smo postigli sve uspjehe. To je četiri igrača u zadnjoj liniji. To je ono što Hrvatska igra najbolje i tome se vraćamo", objasnio je Dalić.