KAKVA ŠTETA

VIDEO Pogledajte kako je nesretni Delija izgubio u borbi karijere

UFC Paris - Marcin Tybura v Ante Delija
PX Images/ABACA/ABACA
02.11.2025.
u 08:00

Hrvatski teškaš Ante Delija doživio je prvi poraz u UFC-u na krajnje bizaran način. U sunaslovnoj borbi večeri u Las Vegasu, Delija je bio na pragu pobjede protiv Walda Cortesa-Acoste, no nakon nevjerojatnog preokreta, Dominikanac ga je brutalno nokautirao u prvoj rundi

Ante Delija, bivši PFL-ov prvak, ušao je u oktogon u Las Vegasu tražeći svoju drugu pobjedu u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Protivnik mu je bio šesti teškaš svijeta, Waldo Cortes-Acosta. Borba je krenula žestoko, a sredinom prve runde dogodio se ključni, kaotični trenutak. U jednoj razmjeni udaraca, Delijin prst završio je duboko u oku Cortesa-Acoste. Dominikanac se odmah povukao i pokrio lice, a Delija je iskoristio priliku i zasuo ga serijom udaraca, nakon čega je sudac Mark Smith uskočio i prekinuo borbu.

U kavezu je nastao potpuni kaos. Delija je počeo slaviti, uvjeren da je pobijedio tehničkim nokautom. U oktogon su ušli članovi oba tima i službenici promocije. Međutim, sudac Smith nije proglasio pobjednika, već je zatražio pregled snimke. Nakon konzultacija i usporene snimke, postalo je jasno da je Delijin napad uslijedio nakon nedozvoljenog uboda prstom u oko, koji sudac isprva nije vidio. Borba je, na iznenađenje svih, odlučeno da će se nastaviti.

Cortes-Acosti je dano pet minuta za oporavak. Iako je kasnije u intervjuu izjavio da mu je vid na ozlijeđenom oku bio na "samo 20 posto", odlučio je nastaviti. "Ja sam Dominikanac, to mi je u krvi. Osjetio sam da mogu nastaviti", poručio je nakon meča. Ironično, samo tjedan dana ranije, Delijin timski kolega Tom Aspinall bio je žrtva uboda u oko koji je prekinuo njegovu borbu, a Delija je tada kritizirao takve poteze, rekavši kako bi kazne trebale biti strože.

Kada je borba nastavljena, s otprilike 90 sekundi do kraja runde, Cortes-Acosta je krenuo naprijed kao furija. Samo nekoliko sekundi kasnije, ispalio je savršeno tempiranu desnicu koja je Deliju pogodila ravno u bradu i srušila ga na pod. "Salsa Boy", kako mu je nadimak, zadao je još nekoliko udaraca na tlu prije nego što je sudac Smith konačno prekinuo meč, ali ovaj put kako bi spasio hrvatskog borca od daljnjih ozljeda. Službeno vrijeme prekida bilo je 3:59 prve runde. Ovim porazom prekinut je Delijin niz pobjeda, a radi se o njegovom prvom neuspjehu u UFC-u nakon impresivnog debija. Cortes-Acosta se, s druge strane, vratio pobjedama i odmah prozvao privremenog prvaka Toma Aspinalla
Las Vegas UFC Ante Delija

Avatar Banana man
Banana man
08:08 02.11.2025.

Delija, drag si mi kao čovjek jer se baviš sportom kojim se malo ljudi može baviti...ako je to uopće sport. ali ovo sa prstom ti nije fora i sjećam se kako sam urlao kada je mirka lik tako pogodio ... vjerujem da je slučajno ali ostatak borbe je nažalost sve rekao. nemoj posustati, idemo dalje, porazi su dio života. svako dobro tebi i tvojem timu

CR
crocro
09:15 02.11.2025.

Prije borbe Bruce Lee se klanjao protivniku dubokim naklonom, a koliko god dubok naklon bio, Bruce Lee je gledao protivnika u uči i pratio svaki njegov pokret. Zato je Delijino ponašanje potpuno amatersko i nije zaslužio pobjedu. On je bio dužan u svakom trenutku protivnika imati pod nadzorom a ne slaviti pobjedu prije odluke sudaca. Dok Delija slavi, protivnik da iznenađuje i pobjeđuje. Zato je Delija amaterskog odnosa prema želji pobjede. Potpuno zasluženo izgubio.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
08:07 02.11.2025.

Kako može biti nesretan kraj tako divnog prezimena??!!

