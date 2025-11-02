VIDEO Pogledajte kako je nesretni Delija izgubio u borbi karijere

Ante Delija, bivši PFL-ov prvak, ušao je u oktogon u Las Vegasu tražeći svoju drugu pobjedu u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Protivnik mu je bio šesti teškaš svijeta, Waldo Cortes-Acosta. Borba je krenula žestoko, a sredinom prve runde dogodio se ključni, kaotični trenutak. U jednoj razmjeni udaraca, Delijin prst završio je duboko u oku Cortesa-Acoste. Dominikanac se odmah povukao i pokrio lice, a Delija je iskoristio priliku i zasuo ga serijom udaraca, nakon čega je sudac Mark Smith uskočio i prekinuo borbu.

U kavezu je nastao potpuni kaos. Delija je počeo slaviti, uvjeren da je pobijedio tehničkim nokautom. U oktogon su ušli članovi oba tima i službenici promocije. Međutim, sudac Smith nije proglasio pobjednika, već je zatražio pregled snimke. Nakon konzultacija i usporene snimke, postalo je jasno da je Delijin napad uslijedio nakon nedozvoljenog uboda prstom u oko, koji sudac isprva nije vidio. Borba je, na iznenađenje svih, odlučeno da će se nastaviti.

R1: ¡NOOOOO! Claro MUY CLARO piquete de ojo de Delija a Cortes-Acosta, quien por eso se quejaba.#UFCVegas110 pic.twitter.com/KKkTAOrZ9j — TotalPelea (@TotalPelea) November 2, 2025

Cortes-Acosti je dano pet minuta za oporavak. Iako je kasnije u intervjuu izjavio da mu je vid na ozlijeđenom oku bio na "samo 20 posto", odlučio je nastaviti. "Ja sam Dominikanac, to mi je u krvi. Osjetio sam da mogu nastaviti", poručio je nakon meča. Ironično, samo tjedan dana ranije, Delijin timski kolega Tom Aspinall bio je žrtva uboda u oko koji je prekinuo njegovu borbu, a Delija je tada kritizirao takve poteze, rekavši kako bi kazne trebale biti strože.

Kada je borba nastavljena, s otprilike 90 sekundi do kraja runde, Cortes-Acosta je krenuo naprijed kao furija. Samo nekoliko sekundi kasnije, ispalio je savršeno tempiranu desnicu koja je Deliju pogodila ravno u bradu i srušila ga na pod. "Salsa Boy", kako mu je nadimak, zadao je još nekoliko udaraca na tlu prije nego što je sudac Smith konačno prekinuo meč, ali ovaj put kako bi spasio hrvatskog borca od daljnjih ozljeda. Službeno vrijeme prekida bilo je 3:59 prve runde. Ovim porazom prekinut je Delijin niz pobjeda, a radi se o njegovom prvom neuspjehu u UFC-u nakon impresivnog debija. Cortes-Acosta se, s druge strane, vratio pobjedama i odmah prozvao privremenog prvaka Toma Aspinalla