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UŽIVO
UŽIVO Gana i Engleska otvaraju drugo kolo skupine u kojoj se nalazi i Hrvatska
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RAČUNICA JE JASNA

Evo zašto vjerojatno svaki Hrvat večeras navija za Englesku

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Maria Lysaker/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
23.06.2026.
u 22:08

Pobjeda Gane protiv Engleske potpuno bi zakomplicirala situaciju. Gana bi tada stigla do šest bodova i osigurala prolazak dalje već večeras.

Dok se vatreni pripremaju za svoju utakmicu odluke protiv Paname, koja počinje u jedan sat iza ponoći, hrvatska nogometna javnost s posebnom će pozornošću pratiti i susret koji je počeo u 22 sata. Na terenu su Gana i moćna Engleska, a razlog zbog kojeg će svaki hrvatski navijač večeras barem privremeno biti uz "Gordi Albion" vrlo je jednostavan – matematika.

Situacija u skupini Hrvatskoj donosi nekoliko mogućih scenarija, a upravo bi rezultat dvoboja Engleske i Gane mogao imati velik utjecaj na rasplet. Gana je u prvom kolu pobijedila Panamu i trenutačno ima tri boda, dok Engleska također ima tri boda nakon pobjede protiv Hrvatske. Panama i Hrvatska su bez bodova.

Engleska će nakon susreta s Ganom u posljednjem kolu igrati protiv Paname, a očekuje se da će veliki favorit upisati pobjedu. U tom bi slučaju "Gordi Albion" završio skupinu sa šest bodova i osigurao prolazak dalje, neovisno o rezultatu protiv Gane. Za Hrvatsku je zato najpoželjniji scenarij pobjeda Engleske večeras. Ako bi Englezi svladali Ganu, Vatreni bi eventualnom pobjedom protiv Paname stigli do tri boda prije posljednjeg kola, u kojem ih čeka upravo Gana. Afrikanci bi tada ostali na tri boda i u međusobnom sudaru s Hrvatskom bi se borili za prolazak u nokaut-fazu.

S druge strane, pobjeda Gane protiv Engleske potpuno bi zakomplicirala situaciju. Gana bi tada stigla do šest bodova i osigurala prolazak dalje već večeras. Hrvatskoj tada, uz obveznu pobjedu protiv Paname, ne bi vjerojatno preostalo ništa drugo nego nadati se čudu i pobjedi Paname protiv Engleske u posljednjem kolu, što je scenarij koji nitko ne želi prizivati.

Zato će hrvatski navijači večeras budno pratiti ono što se događa u drugom susretu skupine. Vatreni svoju sudbinu ipak drže u svojim rukama – prvo moraju "odraditi" Panamu – ali pomoć Engleske protiv Gane mogla bi im znatno olakšati put prema nokaut-fazi. Dakako, tu su i druge kombinacije s mogućim neriješenim ishodima i prolasku dalje kao trećeplasirana reprezentacija, no večeras svakako mnogi Hrvati vjerojatno navijaju za Engleze.

FOTO Svi su uz vatrene: Toronto pun kockica uoči ključne utakmice Hrvatske, podrška stiže sa svih strana
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija gana Engleska

Komentara 1

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KE
Kekić
22:20 23.06.2026.

Pa al ak Gana danas pobijedi Englesku, znači da ovisimo sami o sebi za prvo mjesto skupine! Nije ni to tako loše. Zatvara se krug tri reprezentacije sa 6 bodova, a svi prolazimo dalje najvjerojatnije, samo pitanje s koje pozicije. Nije uopće loše! Pobijedimo Panamu i pobijedimo Ganu 3 razlike i doviđenja

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Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ih očekuje nastavak Svjetskog prvenstva i ključni dvoboj protiv Paname. Dok se "Vatreni" pripremaju na stadionu Srpskih bijelih orlova, u gradu vlada prava navijačka mobilizacija, a naš novinar Danijel Lijović u središtu zbivanja susreo je vjerne navijače iz Münchena koji prate svaki korak reprezentacije.

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