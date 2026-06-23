Evo zašto vjerojatno svaki Hrvat večeras navija za Englesku

Dok se vatreni pripremaju za svoju utakmicu odluke protiv Paname, koja počinje u jedan sat iza ponoći, hrvatska nogometna javnost s posebnom će pozornošću pratiti i susret koji je počeo u 22 sata. Na terenu su Gana i moćna Engleska, a razlog zbog kojeg će svaki hrvatski navijač večeras barem privremeno biti uz "Gordi Albion" vrlo je jednostavan – matematika.

Situacija u skupini Hrvatskoj donosi nekoliko mogućih scenarija, a upravo bi rezultat dvoboja Engleske i Gane mogao imati velik utjecaj na rasplet. Gana je u prvom kolu pobijedila Panamu i trenutačno ima tri boda, dok Engleska također ima tri boda nakon pobjede protiv Hrvatske. Panama i Hrvatska su bez bodova.

Engleska će nakon susreta s Ganom u posljednjem kolu igrati protiv Paname, a očekuje se da će veliki favorit upisati pobjedu. U tom bi slučaju "Gordi Albion" završio skupinu sa šest bodova i osigurao prolazak dalje, neovisno o rezultatu protiv Gane. Za Hrvatsku je zato najpoželjniji scenarij pobjeda Engleske večeras. Ako bi Englezi svladali Ganu, Vatreni bi eventualnom pobjedom protiv Paname stigli do tri boda prije posljednjeg kola, u kojem ih čeka upravo Gana. Afrikanci bi tada ostali na tri boda i u međusobnom sudaru s Hrvatskom bi se borili za prolazak u nokaut-fazu.

S druge strane, pobjeda Gane protiv Engleske potpuno bi zakomplicirala situaciju. Gana bi tada stigla do šest bodova i osigurala prolazak dalje već večeras. Hrvatskoj tada, uz obveznu pobjedu protiv Paname, ne bi vjerojatno preostalo ništa drugo nego nadati se čudu i pobjedi Paname protiv Engleske u posljednjem kolu, što je scenarij koji nitko ne želi prizivati.

Zato će hrvatski navijači večeras budno pratiti ono što se događa u drugom susretu skupine. Vatreni svoju sudbinu ipak drže u svojim rukama – prvo moraju "odraditi" Panamu – ali pomoć Engleske protiv Gane mogla bi im znatno olakšati put prema nokaut-fazi. Dakako, tu su i druge kombinacije s mogućim neriješenim ishodima i prolasku dalje kao trećeplasirana reprezentacija, no večeras svakako mnogi Hrvati vjerojatno navijaju za Engleze.