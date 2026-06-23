Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 228
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Englezi napokon zaprijetili golu Gane: Kane promašio prazna prata
Dalić se oglasio prije ključne utakmice na SP-u: Otkrio taktiku za meč protiv Paname
FOTO Kockice preplavile Toronto: Invazija Hrvata na ulice, počela ludnica prije utakmice 'biti ili ne biti'
Evo zašto vjerojatno svaki Hrvat večeras navija za Englesku
UŽIVO OD 01 Hrvatska mora opravdati status favorita želi li do prvih bodova: Dalić ključnog igrača ostavlja na klupi?
Hrvatska večeras ne smije samo pobijediti, svaki pogodak vrijedi suhog zlata: Evo zašto
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UTAKMICA 'BITI ILI NE BITI'

ANKETA Hrvatska traži prvu pobjedu na SP-u: Kakav rasplet očekujete protiv Paname?

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
23.06.2026.
u 22:41

Što mislite: hoće li naša reprezentacija uspjeti ostvariti pobjedu i doći korak bliže prolasku u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva?

Hrvatska reprezentacija večeras u 1 sat iza ponoći igra presudnu utakmicu protiv Paname, što je susret koji će definirati njezin daljnji put na Svjetskom prvenstvu. Nakon uvodnog poraza od Engleske 2:4, reprezentacija se nalazi na dnu skupine L bez bodova i s gol-razlikom -2, što znači da je svaki scenarij osim pobjede iznimno opasan za nastavak natjecanja.

S druge strane, Panama također dolazi u Toronto nakon teškog otvaranja turnira, u kojem je ostala bez boda nakon primljenog pogotka u završnici protiv Gane. Obje reprezentacije tako u Kanadu stižu u potrazi za prvim pozitivnim rezultatom na prvenstvu, svjesne da bi novi poraz značajno zakomplicirao situaciju u skupini. Vatrene, inače, u posljednjem kolu grupne faze čeka Gana, dok će Panama igrati protiv Engleske. 

S obzirom na važnost trenutka i činjenicu da pobjeda otvara vrata nokaut faze, pred vama je anketa u kojoj možete prognozirati ishod večerašnjeg okršaja. Što mislite: hoće li naša reprezentacija uspjeti ostvariti pobjedu i doći korak bliže prolasku u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva?

FOTO Svi su uz vatrene: Toronto pun kockica uoči ključne utakmice Hrvatske, podrška stiže sa svih strana
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
1/72
Ključne riječi
SP 2026. Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 2

Pogledaj Sve
LJ
ljudemisi
23:55 23.06.2026.

Podrška vatrenima kako god završilo, jer su proslavili nogometnu Hrvatsku i priuštili nam toliko radosti. Uz malo sreće mogu to opet.

BP
Besposlen pop
23:23 23.06.2026.

Jedan od dva boda koja ćemo osvojiti u grupnoj fazi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!