ANKETA Hrvatska traži prvu pobjedu na SP-u: Kakav rasplet očekujete protiv Paname?

Hrvatska reprezentacija večeras u 1 sat iza ponoći igra presudnu utakmicu protiv Paname, što je susret koji će definirati njezin daljnji put na Svjetskom prvenstvu. Nakon uvodnog poraza od Engleske 2:4, reprezentacija se nalazi na dnu skupine L bez bodova i s gol-razlikom -2, što znači da je svaki scenarij osim pobjede iznimno opasan za nastavak natjecanja.

S druge strane, Panama također dolazi u Toronto nakon teškog otvaranja turnira, u kojem je ostala bez boda nakon primljenog pogotka u završnici protiv Gane. Obje reprezentacije tako u Kanadu stižu u potrazi za prvim pozitivnim rezultatom na prvenstvu, svjesne da bi novi poraz značajno zakomplicirao situaciju u skupini. Vatrene, inače, u posljednjem kolu grupne faze čeka Gana, dok će Panama igrati protiv Engleske.

S obzirom na važnost trenutka i činjenicu da pobjeda otvara vrata nokaut faze, pred vama je anketa u kojoj možete prognozirati ishod večerašnjeg okršaja. Što mislite: hoće li naša reprezentacija uspjeti ostvariti pobjedu i doći korak bliže prolasku u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva?