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VL
Autor
Večernji.hr
HRVATSKA - PANAMA

UŽIVO OD 01 Dalić izmiješao sastav hrvatske u odnosu na prvu utakmicu: Evo s kim napada Panamu

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
23.06.2026. u 23:40
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatske i Gane pratite na portalu Večernjeg lista od jedan sat iza ponoći!
HRVATSKA
-
PANAMA
2. kolo Svjetskog prvenstva, skupina L Hrvatska - Panama, 01:00, BMO Field, Toronto
POTVRĐENI SASTAVI

HRVATSKALivaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa

PANAMA: Mosquera - Blackman, Ramos, Cordoba - Murillo, Harvey, Martinez, Andrade - Barcenas, Fajardo, Rodriguez

OČEKIVANI SASTAV HRVATSKE

HRVATSKALivaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa

Više o promjenama Zlatka Dalića u početnom sastavu pročitajte OVDJE.

PANAMA: Mosquera - Blackman, Ramos, Cordoba - Murillo, Harvey, Martinez, Andrada - Barcenas, Waterman, Rodriguez

STADION

BMO Field u Torotnu najamnji je stadion na ovom Svjetskom prvenstvu s kapacitetom tek nešto većim od 45 tisuća mjesta, točnije 45 700.

NAVIJAČI

Veću podršku s tribina trebala bi imati Hrvatska. U Torontu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, a na stadionu ih se očekuje oko 20 tisuća.

SUDAC

Utakmicu će s terena voditi Pierre Atcho iz Gabona, jedan od najboljih afričkih sudaca

LJESTVICA


   

NAJAVA

Nakon poraza od Engleske u prvom kolu Svjetskog prvesntva, hrvatska nogometna reprezentacija mora ići na pobjedu u preostale dvije utakmice u grupnoj fazi. Znamo da zbog formata natjecanja na ovom prvenstvu, nije bitno samo proći skupinu već i s kojeg mjesta pojedina reprezentacija ide u nokaut-fazu zbog lakšeg ždrijeba.

Hrvatska bi lako moguće mogla u nokaut-fazu i s trećeg mjesta, ali jasno je kako izabranici Zlatka Dalića žele pobjede u dvije preostale utakmice. Prva prepreka na tom putu je reprezentacije Paname koja je također upisala poraz u prvom kolu, Gana je bila bolja s 1:0.

Bila je to utakmica u kojoj je Panama držala inicijativu i tražila pogodak, ali ga je na kraju primila iz kontranapada. Protiv Hrvatske se očekuje potpuno drugačija utakmica. Jasno je kako su vatreni favoriti u ovoj utakmici, a Dalić je najavljivao kako želi dominantnu Hrvatsku koja će uzeti posjed lopte i kontrolu nad utakmicom od prve minute. 

Panama je i dalje nezgodan protivnik, u posljednjih 14 utakmica izgubili su samo tri i to od renomiranih protivnika - Gane, Brazila i Meksika. Ipak, Hrvatska ima osjetno jači igrački kadar i igrače s iskustvom igranja velikih natjecanja. Također valja istaknuti podatak kako Hrvatska nikada nije izgubila u drugoj utakmici na prvenstvu. U tim utakmicama vatreni imaju pet pobjeda i remi protiv Japana 2006.

Komentara 4

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Avatar stominac
stominac
23:47 23.06.2026.

Bebice pogledajte gance kako se bore , nemamo šanse sa našim zalaganjem i uspavankom od igre protiv Gane a bojim se ni protiv Paname

PR
prajdali100
23:45 23.06.2026.

Da li se naš stručni stožer potpuno pogubio ? Daj bože da ovo izađe na dobro.

PA
pajokola1
23:09 23.06.2026.

Le Le, Pongračić, pa on je spor, pa tko će kontre sprječavat,nema Sučića, nema Vuškovića...mislim da se Dalić ovaj put previše zaigrao ....daj Bože da griješim ali ovo mi uopće ne miriše na nešto dobro.

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