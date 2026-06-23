UŽIVO OD 01 Dalić izmiješao sastav hrvatske u odnosu na prvu utakmicu: Evo s kim napada Panamu

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa
PANAMA: Mosquera - Blackman, Ramos, Cordoba - Murillo, Harvey, Martinez, Andrade - Barcenas, Fajardo, Rodriguez
HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa.
Više o promjenama Zlatka Dalića u početnom sastavu pročitajte OVDJE.
PANAMA: Mosquera - Blackman, Ramos, Cordoba - Murillo, Harvey, Martinez, Andrada - Barcenas, Waterman, Rodriguez
BMO Field u Torotnu najamnji je stadion na ovom Svjetskom prvenstvu s kapacitetom tek nešto većim od 45 tisuća mjesta, točnije 45 700.
Veću podršku s tribina trebala bi imati Hrvatska. U Torontu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, a na stadionu ih se očekuje oko 20 tisuća.
Utakmicu će s terena voditi Pierre Atcho iz Gabona, jedan od najboljih afričkih sudaca
Nakon poraza od Engleske u prvom kolu Svjetskog prvesntva, hrvatska nogometna reprezentacija mora ići na pobjedu u preostale dvije utakmice u grupnoj fazi. Znamo da zbog formata natjecanja na ovom prvenstvu, nije bitno samo proći skupinu već i s kojeg mjesta pojedina reprezentacija ide u nokaut-fazu zbog lakšeg ždrijeba.
Hrvatska bi lako moguće mogla u nokaut-fazu i s trećeg mjesta, ali jasno je kako izabranici Zlatka Dalića žele pobjede u dvije preostale utakmice. Prva prepreka na tom putu je reprezentacije Paname koja je također upisala poraz u prvom kolu, Gana je bila bolja s 1:0.
Bila je to utakmica u kojoj je Panama držala inicijativu i tražila pogodak, ali ga je na kraju primila iz kontranapada. Protiv Hrvatske se očekuje potpuno drugačija utakmica. Jasno je kako su vatreni favoriti u ovoj utakmici, a Dalić je najavljivao kako želi dominantnu Hrvatsku koja će uzeti posjed lopte i kontrolu nad utakmicom od prve minute.
Panama je i dalje nezgodan protivnik, u posljednjih 14 utakmica izgubili su samo tri i to od renomiranih protivnika - Gane, Brazila i Meksika. Ipak, Hrvatska ima osjetno jači igrački kadar i igrače s iskustvom igranja velikih natjecanja. Također valja istaknuti podatak kako Hrvatska nikada nije izgubila u drugoj utakmici na prvenstvu. U tim utakmicama vatreni imaju pet pobjeda i remi protiv Japana 2006.
Komentara 4
Da li se naš stručni stožer potpuno pogubio ? Daj bože da ovo izađe na dobro.
Le Le, Pongračić, pa on je spor, pa tko će kontre sprječavat,nema Sučića, nema Vuškovića...mislim da se Dalić ovaj put previše zaigrao ....daj Bože da griješim ali ovo mi uopće ne miriše na nešto dobro.
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Bebice pogledajte gance kako se bore , nemamo šanse sa našim zalaganjem i uspavankom od igre protiv Gane a bojim se ni protiv Paname