VIDEO Sreli smo Ivanu Knoll prije utakmice vatrenih: 'Iznenadila sam se situacijom u Torontu, nisam ovo očekivala'

Uoči večerašnjeg sudbonosnog susreta Hrvatske i Paname, navijačka groznica u Torontu dosegnula je vrhunac. Uz brojne navijače koji su preplavili ulice, naš novinar Tomislav Dasović susreo je i najpoznatiju hrvatsku navijačicu Ivanu Knoll, koja je svoju vjernost reprezentaciji nastavila dokazivati i na ovom svjetskom prvenstvu.

Poznata influencerica i DJ-ica nije krila optimizam, unatoč početnim poteškoćama na turniru. „Bila sam na američkoj televiziji i jasno im poručila: Hrvatska će pobijediti i Panamu i Ganu“, samouvjereno je izjavila Knoll, najavljujući već sutra put u Philadelphiju, gdje će nastaviti bodriti Vatrene.

Ivana Knoll u Torontu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako vjeruje u momčad, Ivana ne krije da je nakon prve utakmice osjećala razočaranje. „Prvo poluvrijeme igrali smo dobro, ali drugo je bilo loše. Nadam se da će sada biti puno bolje i da će mladi igrači dobiti priliku da pokušamo napraviti pomak“, istaknula je. Na pitanje smatra li Panamu doraslim suparnikom, ostala je oprezna: „Sve može šokirati, ne volim nikoga podcijeniti, ali definitivno mislim da bi nam Panama i Gana trebali biti laki suparnici.“

Kada smo je upitali za usporedbu atmosfere između gradova u kojima je boravila, Ivana je iznenadila iskrenim odgovorom. „Dallas je bio glasniji i atmosfera je bila bolja. Iskreno, iznenadila sam se. Mislila sam da u Torontu ima više Hrvata“, zaključila je najpoznatija hrvatska navijačica.