Hrvatskom borcu nanesena je nepravda? Javila se i legenda, nije mogao vjerovati što se događa

Ante Delija, hrvatski UFC teškaš, doživio je jedan od najbizarnijih poraza u novijoj povijesti MMA na eventu UFC Fight Night 263. U sunaslovnoj borbi večeri protiv Walda Cortes-Acoste, činilo se da je Delija osigurao pobjedu. Nakon tri minute prve runde, "Walking Trouble" pokrenuo je žestoku seriju udaraca. Cortes-Acosta se našao pritisnut uza zid, prekrivši lice i bez aktivne obrane. Sudac Mark Smith, nakon dva upozorenja, uskočio je i prekinuo meč. Delija je počeo slaviti pobjedu tehničkim nokautom, uvjeren u drugi trijumf u najjačoj svjetskoj promociji.

Slavlje je kratko trajalo. Cortes-Acosta odmah se požalio na ubod prstom u oko, tvrdeći da je to bio razlog zašto se prestao braniti. Sudac Smith odlučio je konzultirati usporenu snimku, koja je potvrdila da je prst Delijine lijeve ruke završio u oku borca iz Dominikanske Republike. U tom trenutku, umjesto da se borba proglasi prekinutom bez pobjednika ("no contest"), što je uobičajena procedura, donesena je odluka koja je šokirala MMA zajednicu i pokrenula kaos.

¡INSÓLITO!



Waldo Cortes Acosta🇩🇴 recibe un toque de ojos mientras Ante Delija🇭🇷 se abalanzaba sobre él a golpes.



El réferi primero indica finalización, pero al revisar, los oficiales de piso decretan pausa de protección.



Al arrancar los segundos faltantes, Waldo noquea. 🔥😮 pic.twitter.com/x3t42ImmeJ — Combático (@Combatico) November 2, 2025

Odluka o nastavku borbe izravno se kosi s unificiranim pravilima MMA. Ona jasno navode: "Nakon što je instantna snimka korištena za pregled ‘završne sekvence borbe‘, borba se ne smije nastaviti." Budući da je sudac Mark Smith već službeno zaustavio meč, a zatim koristio snimku, nastavak je predstavljao grubo kršenje protokola. Mnogi analitičari, uključujući komentatora Daniela Cormiera, ostali su zapanjeni, ističući kako nikada nisu svjedočili takvom scenariju.

Cijela situacija postala je još bizarnija. Tijekom duge pauze, u kavez je unesen stolac na kojem je Cortes-Acosta sjedio, a okružili su ga i članovi tima. To je također protiv pravila, koja nalažu da nakon uboda u oko unutar oktogona smiju biti samo borci, sudac i liječnik. Delija je za to vrijeme stajao sa strane, prolazeći kroz nevjerojatan emocionalni rollercoaster – od euforije zbog pobjede do potpune zbunjenosti i neizvjesnosti oko ishoda.

Nakon gotovo pet minuta pauze, borba je nevjerojatno nastavljena. Emocionalno ispražnjenom Deliji trebalo je samo nekoliko sekundi da se nađe u novim problemima. Cortes-Acosta, koji je tvrdio da vidi samo s "20% vida", iskoristio je prvu priliku i plasirao razoran desni kroše koji je Deliju poslao na pod. S nekoliko dodatnih udaraca, borba je ponovno prekinuta, ovaj put s Cortes-Acostom kao pobjednikom nokautom u 3:59 prve runde.