Ante Budimir djeluje moćno, a ima i važan savjet za Dinamo protiv Seville

Ante Budimir opet ide punim gasom. Od povratka na stari ritam, nakon ozljeda, već je počeo zabijati. A protiv Seville izgledao je moćno, rastrčano, gotovo na svakoj lopti... Prenio nam je dojmove iz susreta protiv trenutačno jedne od najjačih španjolskih momčadi. Osasuna je izborila zadovoljavajući bod...

- Bilo je jako teško i intenzivno. Uspjeli smo ih neutralizirati, posebice prvo poluvrijeme. Na kraju je naš vratar sjajno obranio jedanaesterac Rakitiću. No, čini mi se da smo mogli malo više. Malo nam je nedostajalo ofenzivne povezanosti. Opet, ne mogu kazati da žalimo jer su imali priliku pobijediti nas u zadnjoj minuti iz tog jedanaesterca.

Jeste li na kraju utješili Rakitića nakon što je promašio taj jedanaesterac?

- Nismo se vidjeli na kraju, samo prije utakmice. Nisam ga htio gnjaviti. Sigurno mu nije bilo lako...

Sva sreća da u Rusiji nije tako izvodio jedanaesterce?

- Treba odati priznanje i našem vrataru. Dobro ga je prostudirao. Raketa čeka do zadnje sekunde, no naš vratar dugo je ostao miran.

Malo je sumnjiva ta situacija s jedanaestercem?

- Nije mi izgledalo kao jedanaesterac. Teško mi je procijeniti, ne znam kako oni to gledaju. Možda bi bilo bolje da se sudački kriteriji malo češće iskomuniciraju s igračima i javnosti. Ne sviđa mi se to što je sudac naše utakmice bio nekoliko metara od sporne situacije i na prvu je odlučio da nije jedanaesterac. Potom je na sugestiju VAR-a promijenio odluku. Nije mi jasno, a druga je stvar ako ne vidiš situaciju, pa zatražiš VAR procjenu. Ovako spada da netko drugi sudi za njega...

Kako ste zadovoljni svojom izvedbom?

- Dobro sam se osjećao i mislim da sam dobro odradio ono što se očekivalo od mene, a to je da budem u stalnom pritisku, kompaktan... No, nedostajalo je konkretnih situacija ispred gola, to je ono za što živiš.

Kako mu generalno ove sezone izgleda Sevilla, sljedeći Dinamov europski protivnik?

- Dobri su, to je jasno. Na svim pozicijama imaju sjajne opcije, imaju široku klupu i u svakom trenutku mogu promijeniti tijek utakmice. Jaki su individualno. Međutim, imaju i problema s ozljedama. Stoper Koundé je u zadnje vrijeme dosta ozlijeđen, pa zadnji vezni Fernando, pa naprijed Lamela, protiv nas im se ozlijedio Ocampos, nema Jesusa Navasa... Očito im nedostaje puno igrača i po tom pitanju nisu u najboljem stanju. No, jedini su koji se s Realom mogu boriti za naslov prvaka. Sigurno mogu opet nešto veliko napraviti u Europskoj ligi.

Što je formula da se ne izgubi od Seville?, govorimo opet iz Dinamove perspektive.

- Ne bih u tu utakmicu išao ne izgubiti, nego se mora ući s namjerom da se nešto napravi. Braneći se u deset utakmica protiv Seville, osam ćeš izgubiti. Treba biti proaktivan, posebice jer oni ne paničare, igraju strpljivo, ali i riskiraju... Možda ih se može uhvatiti u nekom krivom potezu ili otvaranju igre. Treba biti konkretan s puno igrača i morate imati gard u takvim utakmicama. Tako se može nešto izvući protiv Seville.

Kako vam izgleda njihova defenzivna varijanta, ima li tu prostora?

- Iskreno, ta obrana, odnosno trojac Koundé - Carlos - Fernando mi je najbolji protiv kojeg sam igrao. No, očito da ih muče ozljede i ne znam koliko je Koundé spreman, a Fernando nije igrao protiv nas. Fizički su jako moćni, brzi, tehnički odlični... Taj trojac prihvaća rizik igre jedan na jedan i tu bi se možda mogao otvoriti prostor nekom povezanom igrom i pasovima, možda ih se može tako ugroziti. Pitanje je u kakvoj su sada formi jer nisu neko vrijeme igrali zajedno. Sevilla ima najbolju obranu ove sezone, primili su 16 golova, najmanje u ligi. S tim da su u zadnje 3-4 utakmice primili pet pogodaka.

Mogu li izdržati borbu s Realom do kraja?

- Imaju jako puno ozlijeđenih igrača i ne znam koliko će to biti presudno. Ali definitivno imaju kadar koji do kraja može biti u utrci za prvaka.

Što se to dogodilo po pitanju omjera snaga u španjolskom nogometu?

- Momčadi na vrhu su izgubile zrno kvalitete, a ostali su se izjednačili. Sve češće male momčadi uzimaju bodove velikanima. Barcelona i Atletico se teško mogu uključiti u borbu za naslov. Očito je da ulaze u novo doba. Barcelona će morati pričekati sazrijevanje ovih nekoliko mladih super-talenata kao što su Gavi, Pedri, Ansu Fati...

Koliko se u Španjolskoj priča o malverzacijama u Barceloni?

- Ne znam što je istina, ni kakvo je financijsko stanje. Definitivno je da nije situacija kao ranije i da ne mogu dovoditi igrače kao u neka prijašnja vremena. Iako, doveli su Aubameyanga, Traorea, Ferrana Torresa... Imaju super talentiranog trenera. Bit će zanimljivo vidjeti taj rasplet. Očekuje se da će globalno financijsko stanje u Španjolskoj biti bolje, pa i vraćaju se navijači... Sigurno će se to odraziti i na Barcelonino poslovanje.

Osasuna ima mir, u sigurnoj ste zoni?

- Stalno si ponavljamo da se nitko nije spasio s 29 bodova koliko mi imamo sada. Treba nam još pokoja pobjeda. Ima još 16 utakmica, bit će prilike...

Ante izgleda jako dobro na travnjaku, moćno...

- Zadovoljan sam. Nakon svega što sam prošao cijelu jesen, ušao sam u ritam u kojem se osjećam dobro. Najvažnije mi je vratiti osjećaj za gol i doći u status u kojem sam završio prošlu sezonu.

Svi planovi su vezani za Osasunu i dalje?

- Nakon ove sezone imam još ugovor tri godine. U klubu je sve stabilno, što je najvažnije. Iz ove situacije moram izvući maksimum...

Kako gledate na svoj status u reprezentaciji?

- SP je još daleko. Sjajno je što smo na vrijeme riješili kvalifikacije i da smo na SP-u, to je najvažnije. Zbog ozljeda nisam konkurirao kada smo igrali ključne utakmice za Svjetsko prvenstvo. Sada se vraćam u pravi ritam i želim uloviti šansu da igram za reprezentaciju. Trudim se i radim za to - zaključio je Budimir.