ANKETA Je li odlazak Nikoličiusa dobar za Hajduk? Dogodilo se i ono o čemu se glasno pričalo

Nakon odlazaka predsjednika Lukše Jakobušića i trenera Mislava Karoglana, redove Hajduka napustio je i sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Litavac odlazi na kraju tekuće sezone, nakon što završi sve započete procese, nakon čega će splitski klub potražiti novog čovjeka zaduženog za sportski dio menadžmenta.

- Odluku o ostavci na kraju aktualne sezone donio sam jer sam uvjeren kako je to jedino profesionalno, ispravno i moralno u ovom trenutku budući da snosim odgovornost za sportski segment kluba, odnosno rezultatski neuspjeh u ovoj sezoni. U dogovoru s Upravom Kluba mjesto sportskog direktora ću napustiti nakon završetka sezone jer mislim da ovu sezonu trebam iznijeti do kraja zajedno s igračima i ostatkom stručnog stožera. Još je važnije na pozitivan način okončati procese koje sam započeo s bivšim predsjednikom Lukšom Jakobušićem, a prije svega se radi o procesima koji se tiču prijelaznog roka te izlaznih transfera koji mogu bitno utjecati na kratkoročnu budućnost kluba. Izuzetno držim do moralnih i profesionalnih vrijednosti, moja zadaća je te procese okončati u najboljem interesu za Hajduk, dat ću cijeloga sebe da tako i bude istom snagom i željom kao što sam radio cijeli svoj mandat.

Hajdukov kolaps započeo je još prije reprezentativne stanke u ožujku kada je Hajduk izgubio na Poljudu od Lokomotive. Nakon toga uslijedila su dva poraza od Dinama, u Kupu i u HNL-u te izgubljeni susret na Rujevici protiv Rijeke. Hajduk je sada na trećem mjestu, s deset bodova zaostatka za vodećom Rijekom, a ove sezone neće uzeti niti trofej u Kupu kojeg su osvajali u protekle dvije sezone.

Podsjetimo, Nikoličius je na Poljud stigao početkom 2021. godine, samo dva mjeseca nakon što je dužnost predsjednika preuzeo Lukša Jakobušić. Nakon što mu istekne aktualni ugovor ovoga ljeta, Hajduk će potražiti novo rješenje.

Pretpostavljalo se da će Nikoličiusa, čiju su smjenu posljednjih dana glasno zazivali navijači, smjeniti novi predsjednik kada dođe na Jakobušićevo mjesto. Nikoličius je u zadnje vrijeme bio na meti kritika zbog svojih potpisa, a ukupno je u klub doveo više od 30 igrača.

