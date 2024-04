Dinamo i Hajduk htjeli su pod svaku cijenu izbjeći ovaj scenarij. Sve je izglednije da će se dogoditi

Od sljedeće sezone počinje reformirana Liga prvaka. Krovna europska nogometna federacija (UEFA) povisila je broj sudionika elitnog klupskog natjecanja s 32 na 36, a dalo je to dodatnog prostora za boljitak i hrvatskim klubovima. Jasno je da će ovosezonski osvajač Kupa (ili drugoplasirana momčad u HNL-u, ako prvak uzme duplu krunu) ići u 1. pretkolo Europske lige, što prethodnih nekoliko godina nije bio slučaj.

Reformom Lige prvaka, Dinamu se otvarao prostor da sljedeće sezone izravno uđe u Ligu prvaka. Sad je posve jasno da će europski prvak ove sezone izboriti Ligu prvaka i kroz svoje nacionalno prvenstvo, a to znači da će se otvoriti mjesto za klub iz nacionalnog prvenstva koje već ne daje predstavnika izravno u grupnu fazu. Treba reći da je Dinamo tu priliku propustio, a vjerojatno će je uzeti Šahtar, postane li prvak Ukrajine.

Sljedeće sezone svaki od 36 sudionika grupne faze Lige prvaka trebao bi zaraditi 19 milijuna eura na ime ulaska u skupinu. To je oko četiri milijuna više u odnosu na protekle sezone. Veći nagradni fond imat će i Europska i Konferencijska liga, ali dakako i dalje proporcionalno puno manji od elitnog natjecanja. U Ligi prvaka više će se cijeniti i svaka pobjeda i remi u grupnoj fazi, kao i svako preskočeno pretkolo u kvalifikacijama. Hrvatskim klubovima to je itekako važno, s obzirom da na limitirane budžete čija je veličina uvjetovana uglavnom prodajom igrača, svaki dodatni euro dobro dođe.

Ova je sezona u HNL-u za dva najveća hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, bila proklamirana kao - ta sezona. Hajduk se za nju počeo pojačavati još davno prije, a na Poljudu su titulu željeli uzeti nakon 19 godina čekanja. Hajduk je do sada uvijek zapinjao u pretkolima Konferencijske lige, a u Splitu su titulom prvaka htjeli osigurati "padobran" u slučaju ispadanja iz kvalifikacija Lige prvaka, onaj isti na temelju kojeg je aktualni BiH-prvak Zrinjski ove sezone igrao u grupnoj fazi Konferencijske lige. Hajduku je, jasno, titula bila važna i zbog financijskog poslovanja, a mnogo je puta provučena teza kako samo novac od nagradnog fonda Uefe i prodaje igrača puni blagajnu.

Dinamo je pak, u jeku unutarklupskih promjena pošto-poto krenuo po novu titulu kako bi se opet plasirao u Ligu prvaka, koja mu je prošle sezone izmaknula nakon groznog poraza i svega što se dešavalo u danima prije utakmice u Ateni protiv AEK-a u trećem pretkolu. Plavi su, da stvar bude još gora, kasnije ispali i od Sparte u play-offu za Europsku ligu pa su se morali zadovoljiti grupnom fazom Konferencijske lige, nakon koje su prošli Betis pa u osmini finala ispali od PAOK-a. Tih bi dvadesetak milijuna Uefinih Eura od ulaska u grupu Lige prvaka došlo kao naručeno u sezoni u kojoj je upitno koliko će višemilijunskih transfera zapravo biti.

Hajduk je u posljednjim tjednima uprskao sve šanse za titulu prvaka nakon poraza od Lokomotive, Dinama i Rijeke, a za naslov će se do kraja sezone boriti samo dva potonja kluba. Rijeka ima pet bodova prednosti i utakmicu više od Dinama uz međusobni dvoboj na Rujevici u 33. kolu, početkom svibnja. Rijeku prije početka sezone nitko nije doživljavao kao glavnog kandidata za titulu, posebice nakon svih pojačavanja Hajduka i Dinama. No, upravo bi dečki s Kvarnera mogli pokvariti planove. Hajduku su ih već do kraja ugasili pobjedom na Rujevici u nedjelju, a Dinamo mogu spustiti pobjedom za nekoliko tjedana.

Postane li Rijeka prvak, ići će u 2. pretkolo Lige prvaka, u kojem će vrlo vjerojatno biti u ulozi nositelja, što bi joj dalo mnogo lakšu prepreku na putu do prolaska dalje i osiguravanja europske jeseni u grupnoj fazi nekog europskog kupa. Rijeka bi već na početku sezone tako mogla iskoristiti "padobran" prema Europskoj ili Konferencijskoj ligi kojeg su godinama zazivali u Hajduku, a lani (manje ili više) uspješno iskoristili u Dinamu. Rijeci bi europska jesen donijela znatno više i u smislu novca iz nagradnog fonda, ali i kod buduće prodaje igrača, što je Hajduku također sve ove godine nedostajalo. U slučaju da Rijeka bude šampion, Dinamu bi vjerojatno pripalo mjesto u 1. pretkolu Europske lige, bilo na osnovu osvojenog Kupa ili drugog mjesta u HNL-u. Plavi bi tada morali proći četiri prepreke do grupne faze, uz dodatak "malog padobrana" koji ih gura u Konferencijsku ligu u slučaju da se posklizne na jednoj prepreci u EL.

U tom slučaju, Hajduku ponovno ostaje samo drugo pretkolo Konferencijske lige u koje će ići treće i četvrtoplasirani iz HNL-a. A to znači da će Splićani ponovno morati proći čak tri prepreke na putu do europske jeseni. U Dinamu se svakako nisu nadali da će im itko pomrsiti planove o novoj tituli i lakšem hodu kroz europske kvalifikacije, a u Hajduku su mislili da je to ta sezona... No planove bi i jednima i drugima mogla pokvariti Rijeka, kojoj se uz prestiž u vidu titule prvaka nudi i itekako ozbiljna europska priča.