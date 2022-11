Analiza Roberta Prosinečkog: Kramarić nije prava špica, a velika greška bila bi to napraviti

Poslije dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu Hrvatska ima četiri boda, nakon remija s Marokom Dalićevi izabranici odigrali su odličnu utakmicu protiv Kanade, kojom su nas plašili nakon što je nadigrala Belgiju, ali i izgubila od nje, u prvom kolu. Doduše, Kanađani su i protiv nas poveli svojom ludom igrom i presingom, no onda se Hrvatska posložila i na kraju uvjerljivo s 4:1 slavila te s dobre pozicije ide u zadnju utakmicu, koju u četvrtak igra protiv Belgije.

Vezna linija preuzela je konce

Kakvi su dojmovi o našoj reprezentaciji u ove dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu, pitali smo Roberta Prosinečkog, koji je i kao igrač, i to brončani iz Francuske 1998., i poslije kao trener osjetio čari velikog natjecanja.

– Sve je super čim se pobjeđuje. No, mi igramo dobro. Možda to na početku utakmice s Kanadom nije bilo najbolje dok se nismo posložili kako treba. Ne treba sada govoriti da je Kanada loša jer ona to nije, riječ je o vrlo motoričnoj momčadi koja igra malo drukčiji nogomet od ostalih, koja radi pritisak. No, kad smo se mi razigrali, kad smo ušli u svoj ritam i kad je naša vezna linije preuzela konce, onda je to bila druga priča – kaže Prosinečki.

No, dojam protiv Maroka u toj prvoj utakmici nije bio tako dobar, navijači su bili prilično razočaran i remijem s njima.

– Maroko je potpuno drukčija momčad i ne može se govoriti samo o nama, pa postoji i suparnik na drugoj strani koji nije bezveznjak, već je vrlo nezgodan, a Maroko je to pokazao i pobjedom nad Belgijom. Riječ je o reprezentaciji koja je trkački odlična, koja na terenu stoji dobro, a igra defenzivno, čvrsto, pa na polukontru i ima nekoliko odličnih, opasnih igrača koji igraju u pravim klubovima.

Sad smo u dobroj situaciji, ali ne smijemo izgubiti u zadnjoj da bismo bili sigurni.

– Situacija je uvijek dobra kad je rezultat dobar. Sad ovisimo samo o sebi, a to je ono što smo htjeli. No, bila bi velika greška podcijeniti Belgiju. Pustimo te priče o tome kako su stari i to što i oni sami nešto kukaju, oni imaju veliku kvalitetu, prije svega individualnu bez obzira na godine. Imat će oporavljenog Lukakua, imaju de Bruynea, Mertensa, Hazarda i da ne nabrajam dalje te igrače koji igraju po europskim velikanima, a do jučer su bili treći na svijetu. Ne smijemo smetnuti s uma da nas poraz gotovo sigurno vodi kući, bod je dobar, ali ne treba govoriti da Belgija nije kao prije, imaju kvalitetu i uvijek mogu odigrati pravu utakmicu – drži Prosinečki.

Puno se uoči Svjetskog prvenstva, pa i kad je ono krenulo, govorilo o tome tko treba igrati u napadu. Nakon utakmice s Kanadom čini se da je Dalić pronašao pravo rješenje.

– Možemo sad reći da je izbornik ponovno pogodio, ali on ih najbolje zna, radi s njima, i koliko god mi ovako govorili o tome tko bi trebao igrati, izbornik ih vidi i donosi odluku. Na kraju su Livaja i Kramarić napravili pravi posao. Livaji je ovo prva ovakva utakmica na velikom natjecanju i dečko je napravio što je trebalo, dao je taj gol koji je sve okrenuo. Kramu se puno podcjenjivalo, i dalje mislim da on nije prva špica, ali on toliko toga može odigrati na raznim pozicijama. Njemu odgovara to lutanje, tu je on najbolji, tako ili slično tomu igra i u Hoffenheimu. A što se može reći o igraču koji je u utakmici triput pogodio malu mrežicu, nema veze što mu je jedan od tih golova poništen, ali on je sve pogodio vrhunski. Malo je na svijetu igrača koji će tako triput precizno pogoditi – govori Prosinečki, koji je još dodao:

Kova, to je to što trebamo

– Istina je da u utakmicu s Kanadom nismo ušli dobro, ni Juranović kod tog primljenog gola, pa ni Modrić na sredini. Na brzinu su nam zabili taj gol, dobro je da nam u toj njihovoj početnoj inicijativi nisu zabili i drugi gol, tko zna kako bi se onda sve razvijalo, ali sigurno bi bilo znatno teže i teško. No kad smo počeli igrati svoju igru, sve je otišlo na našu stranu.

Kad smo se posložili i zaigrali kako treba, svi su bili dobri, a osim Livaje i Kramarića, velike je pohvale dobio i Mateo Kovačić.

– I treba ga pohvaliti, to je ono što nam treba, da uzme loptu i donese je gore. I sad je dalje sve moguće, nadam se da ćemo biti jednako dobri protiv Belgije. I ponovit ću, bez podcjenjivanja koliko god su loše igrali protiv Kanade i Maroka – zaključio je Veliki Žuti.