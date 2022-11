Hrvat iz Belgije otkriva: Atmosfera u momčadi je potpuno narušena, igrači se ne naježe na himnu

Uoči utakmice trećeg kola skupine F Svjetskog prvenstva u Kataru gdje će Hrvatska protiv Belgije igrati ključnu utakmicu za prolazak u nokaut-fazu, teško da smo mogli pronaći boljeg sugovornika od hrvatskog nogometnog trenera Dražena Brnčića (51) koji živi u Belgiji, oženio je Belgijku te ima i tamošnje državljanstvo.

Poznajem Hazarda

Brnčić trenutačno radi u belgijskim nižim ligama, a tijekom svoje igračke karijere igrao je za nekoliko belgijskih te talijanskih klubova, a nosio je i dres velikana sa San Sira, Intera i Milana, čime je jedini Hrvat uz Darija Šimića kojem je to pošlo za rukom u karijeri. Brnčić proteklih tjedana pozrno prati obje perspektive, iz hrvatskog te iz belgijskog kuta, što iz očiju samih reprezentativaca i stožera, što iz očiju javnosti, pa nam je tako u početku objasnio kako belgijska javnost percipira svoju reprezentaciju.

– Sve je kontra od našeg, hrvatskog ambijenta. Ovdje je trenutačno jako loša klima, ljudi ne vjeruju u reprezentaciju i pozitive nema. Već se nakon poraza u pripremnoj utakmici protiv Egipta (2:1) nagovještavalo da neće biti dobro. Kad ništa ne ide, onda sve izlazi na vidjelo. U toj reprezentaciji ima puno ega, i kad je situacija malo teža, onda taj ego izađe naprijed. Nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu su, unatoč pobjedi protiv Kanade, zbog loše igre počele glasne kritike, a izbornik Roberto Martínez je htio na to odgovoriti a da zapravo previše ne mijenja, što se nije svidjelo navijačima – započeo je Brnčić pa nastavio o čimbenicima koji se javnosti ne sviđaju kod Martíneza, koji nakon ovog Mundijala odlazi s izborničke funkcije:

– On je već ovo najavio kao da je riječ o nekoj oproštajnoj turneji i za igrače. Svjetsko prvenstvo nije mjesto za davanje oproštaja, nije to pravi mentalitet za odlazak na veliko natjecanje. Navijači mu čak i zamjeraju i to što je dugo bio na prvom mjestu na Fifinoj rang-listi, a da pritom ništa nije osvojio.

No, u razgovoru s Brnčićem zaključili smo da tu postoji i dublji problem.

– Nije problem samo u tome što su stari, i Hrvatska ima nekoliko starijih igrača, ali igraju! Tako su rekli i na belgijskoj televiziji. Problem je što se Belgijci ne naježe na svoju himnu. Nemaju ni približnu količinu nacionalnog identiteta kao Hrvatska, prvo jer nisu mlada zemlja kao Hrvatska, a drugo jer su ljudi u Belgiji podijeljeni na Flamance i Valonce, i to se uvuklo i u svlačionicu. Navijači i novinari razočarani su stavom igrača, osporavaju im manjak volje i manjak borbe za svoj dres. Kad vidite da jedan vrhunski igrač kao Kevin de Bruyne diže ruke u petoj minuti i ima potpuno negativan govor tijela tijekom većine utakmice, to vam puno govori. Čak je i procurila njegova izjava iz Engleske u kojoj je rekao da je "Belgija prestara i da ne može osvojiti SP", i naravno da je bilo svakakvih reakcija.

Ponajbolji veznjak svijeta je na ovom turniru neprepoznatljiv i vidno je dekoncentriran, ali nije ni to sve kod KDB-a na ovom SP-u.

– Nakon prve utakmice (nap. a. 1:0 pobjeda protiv Kanade) De Bruyne i Alderweireld su se zakačili na terenu i trener ih je morao razdvajati i smirivati. Nakon te utakmice obojica su u izjavama rekla da su time pokazali kako im je stalo, ali nakon poraza i onakve igre protiv Maroka više vlada mišljenje da je u svlačionici atmosfera potpuno narušena – istaknuo je Brnčić te pridodao još jedan primjer koji potvrđuje tu tezu:

– U jednoj izjavi Eden Hazard je rekao "da, znam da je naša obrana spora", no nakon toga nije ništa nastavio reći u smislu "ali iskustvom i pametnim pozicioniranjem će to nadoknaditi", nego se samo zaustavio na sporoj obrani. Nakon drugog kola odgovorio mu je Jan Vertonghen, koji je rekao "mi smo stari u obrani, ali možda su onda i napadači stari jer ne zabijamo". Vertonghen je, za razliku od Valonca Hazarda, iz flamanskog dijela i jedan novinar koji poznaje situaciju rekao je da je Vertonghen imao još puno toga reći osim ovog podbadanja, ali se suzdržao.

Tijekom svojeg rada u Belgiji, Brnčić je upoznao Edena Hazarda s kojim ima i poveznicu.

– Njegov otac je blizak klubu RWDN koji sam trenirao i upoznao sam Edena. On je zafrkant od čovjeka, ali ipak mislim da nije trebao samo reći da je njegova obrana spora, mogao je puno bolje reći tu izjavu jer je samo pokrenuo novi niz reakcija u atmosferi koja nije dobra. Što se tiče njegove igre, znam koliko kredita ima kod Martíneza, ali on je sada u igri igrač manje i osobno ne bih startao s njim da sam na mjestu Martíneza. Jedan od rijetkih belgijskih igrača u formi je Leandro Trossard koji i sam u izjavama govori da zaslužuje biti u prvih 11 iako ga izbornik ne bira, trebao bi igrati ispred Hazarda koji nije pokazao ništa.

Bit će ćevapa

Za kraj, ipak, Brnčić vatrene poziva na oprez.

– Po ovome što smo dosad vidjeli na SP-u, motivirana Hrvatska ne bi trebala imati problema, ali treba se ipak paziti Belgije, njima su u ovoj utakmici obraz i ponos u pitanju, nešto što će u njihovoj zemlji možda i obilježiti reputaciju njihovih karijera – dodao je Dražen Brnčić koji će susret gledati u belgijskom Liegeu, u hrvatskom klubu Croatia Wandre u kojem mu nastupa sin.

– Bit će ćevapa, prasetine, dobre atmosfere i navijanja za naše. Naprijed, Hrvatska!