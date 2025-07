Alonso o Hrvatima uoči reprize finala Lige prvaka: 'Kovač ih je preporodio, ali mi imamo Modrića'

Realov trener Xabi Alonso izjavio je uoči četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva s Borussijom Dortmund da je Niko Kovač unaprijedio taj njemački klub, a da mu je drago što može računati na Luku Modrića kojem je to zadnje natjecanje u dresu Real Madrida.

"Borussia Dortmund s kojom ćemo se susresti sutra sličnija je onoj s kojom sam se suočio u svibnju s Bayerom nego onoj s kojom se ranije suočio Real Madrid. To su različite momčadi. Otkad ju je Niko preuzeo, u usponu su. Dobro se natječu", izjavio je Alonso koji je prošli mjesec napustio njemački Bayer Leverkusen i preuzeo vođenje Real Madrida.

U New Jerseyu će na suparničkoj klupi biti hrvatski trener Niko Kovač koji je u veljači preuzeo posrnulu Borussiju. "Niko je stvorio momčad koja se jako dobro uklapa. Znamo da je Guirassy prijetnja i njegova prva godina je bila spektakularna. Adeyemi također. Bit će to vrlo teška momčad za pobijediti. U posljednje dvije godine imali su bolje rezultate u Europi nego u Njemačkoj. Čvrsta su momčad i naprijed i u obrani. Bit će to teška utakmica", ustvrdio je Alonso na konferenciji za medije.

Na Svjetskom klupskom prvenstvu koje se igra u SAD-u koristio je 39-godišnjeg kapetana Modrića tijekom sve četiri dosadašnje utakmice, uvodeći ga u drugom poluvremenu i dajući mu na terenu između 6 i 30 minuta. "Osjećam se jako privilegiranim što mogu računati na njega. Zadovoljstvo je imati ga i vidjeti kako pozitivno utječe na cijelu momčad. Ostali igrači moraju upiti svo njegovo znanje", rekao je Alonso.

Modrić i Alonso su kao igrači dijelili sredinu terena Real Madrida od 2012. do 2014. godine. Hrvatski veznjak trebao bi ovaj mjesec prijeći u Milan nakon što mu istekne ugovor jer s upravom nije uspio dogovoriti produženje za dodatnu sezonu. Real Madrid je u osmini finala Svjetskog prvenstva bio bolji od Juventusa s 1-0 dok je Borussia svladala s 2-1 meksički Monterrey.

"Nakon osmine finala protiv Juventusa, želimo napraviti daljnje korake, a sljedeći korak je četvrtfinale i Dortmund. Oni su vrhunska momčad u Europi, navikli su na natjecanje, a finale su protiv nas igrali 2024.", podsjetio je Alonso na finale Lige prvaka igrano u Londonu u kojem je Real Madrid pobijedio s 2-0. "Bit će ovo intenzivna utakmica i moramo je završiti na dobroj razini. Jedva čekamo", poručio je.