Talijani se ne mogu načuditi Modriću. Jedan detalj obara s nogu, ovo što radi je nestvarno

Luka Modrić (39) nastupio je u sve četiri utakmice Real Madrida na Svjetskom klupskom prvenstvu. Trener Xabi Alonso koristio ga je kao zamjenu protiv Al Hilala (1:1), Pachuce (3:1), RB Salzburga (3:0) u grupnoj fazi te Juventusa (1:0) u osmini finala. Kapetan Reala ukupno je na terenu proveo 71 minutu, a pred momčadi je četvrtfinalni okršaj s Borussijom Dortmund.

Ukoliko Real ne uspije proći dalje, susret protiv njemačkog velikana u subotu u 22 sata mogao bi označiti Modrićev oproštaj od kluba u kojem je proveo više od desetljeća. U Madrid je stigao 2012. godine za 35 milijuna eura, upisao čak 595 nastupa, osvojio rekordna 28 trofeja, a 2018. bio nagrađen Zlatnom loptom. Real mu je posljednjih godina produžavao ugovor iz sezone u sezonu, praksa neuobičajena za klub koji se rijetko zadržava uz veterane izvan njihovog vrhunca. Po odlasku iz Reala, Modrić će karijeru nastaviti u Milanu. Iako mu je 40. rođendan sve bliže, u prošloj je sezoni zabilježio 61 nastup i 2935 minuta, a prema pisanju Gazzette dello Sport, hrvatski veznjak planira skratiti odmor kako bi se što ranije priključio novom klubu.

"Luka bi mogao igrati na Svjetskom prvenstvu za klubove do sredine mjeseca (finale je u nedjelju, 13.), ali ga Milan očekuje u svom trening-centru prije nego što se momčad vrati s turneje. Primjer profesionalnosti i predanosti nakon sezone u kojoj je upisao 61 nastup. Vrijedna pošiljka stiže u Milano do kraja mjeseca. Luka Modrić i njegova Zlatna lopta očekuju se u gradu, a novost je da će stići ranije nego što se isprva mislilo. Milan ga čeka u posljednjim danima srpnja, dok će ostatak momčadi biti na turneji po Aziji. Luka će tada upoznati Milanello i predstaviti se klubu: 'Drago mi je, ja sam Luka, imam šest Liga prvaka. Drago mi je, ja sam Milan, imam sedam naslova prvaka Europe.' Oni imaju DNK", piše Gazzetta dello Sport.

"Modrić razmatra skratiti godišnji odmor, što potvrđuju njemu bliski ljudi. Trenutačno nastupa za Real na Svjetskom klupskom prvenstvu i mogao bi ostati u SAD-u do 13. srpnja, kada se igra finale. Dvanaest mjeseci nogometa bez predaha, uzme li se u obzir koliko je rano sezona započela pod vodstvom Carla Ancelottija. Uobičajeno nogometaši imaju četiri tjedna odmora, dakle 28 dana bez obaveza, ali to se ljeti često skrati na tri tjedna zbog međunarodnih natjecanja. Modrić je, međutim, spreman vratiti se ranije kako bi što prije započeo poglavlje u Milanu i bio spreman za prvenstvenu premijeru već za vikend 23. i 24. kolovoza", nastavlja Gazzetta.

"O Modrićevoj profesionalnosti u 2025. ne treba govoriti. Riječ je o ozbiljnom igraču koji već dugo gaji simpatije prema Milanu. Također, poznat je po tome što voli red: 'Kao dijete sam bio opsjednut redom', napisao je u autobiografiji. 'Volim kad je sve na svom mjestu. Svaki predmet mora imati svoju poziciju. Kad se vratim kući, odmah primijetim ako je nešto pomaknuto i ne nalazi se ondje gdje bi trebalo.' S novim Milanom pod vodstvom trenera Massimiliana Allegrija stvari bi trebale funkcionirati na sličan način, samo što će sada red morati održavati on vjerojatno igrajući ispred obrane. Allegri ga vidi upravo na toj poziciji, više nego na desnoj ili lijevoj strani veznog reda. Brojke iz prošle sezone govore same za sebe. U La Ligi je odigrao 35 utakmica, od čega 17 u početnoj postavi. Dodao je 14 nastupa u Ligi prvaka, pet u Kupu kralja, a zatim i utakmice u europskom i španjolskom Superkupu, Interkontinentalni kup u prosincu protiv Pachuce i sada četiri utakmice na Svjetskom prvenstvu za klubove. Impresivna sezona sa 60 utakmica u gotovo 40. godini, a brojka bi mogla narasti i do 64. Umoran? Ako zove Milan, ne pretjerano", zaključuje Gazzetta.