Alex Marquez osvojio Veliku nagradu Malezije, brat mu već osigurao svjetski naslov

Alex Marquez osvojio je Veliku nagradu Malezije, 20. utrku sezone Svjetskog prvenstva MotoGP u odsustvu svog brata Marca, koji je već osigurao svjetsko naslov u motociklizmu. Španjolski vozač (Ducati Gresini) prošao je ciljnu liniju na stazi Sepang ispred sunarodnjaka Pedra Acoste (KTM) i Joana Mira (Honda). Talijan Francesco Bagnaia, pobjednik subotnjeg sprinta i dvostruki svjetski prvak (2022., 2023.), imao je mehanički problem tri kruga prije kraja kada je bio treći, te je odustao.

Alex Marquez potvrdio je titulu svjetskog viceprvaka u subotu drugim mjestom u sprintu. Nitko ga ne može istisnuti s drugog mjesta u ukupnom poretku prvenstva, a titulu prvaka već je u Japanu osvojio njegov brat Marc, koji zbog ozljede neće nastupati do kraja sezone. Prošlogodišnji svjetski prvak Jorge Martin (Aprilia) također je odsutan zbog ozljede. Svjetski prvak iz 2021. Fabio Quartararo iz Francuske završio je peti na svojoj Yamahi. Ove sezone na rasporedu su još dvije utrke.